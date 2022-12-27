Арктична "бомба" на Різдво: потужні снігопади в Японії вбили 17 людей

У Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, а сотні будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє ABC News.

Потужні холодні фронти спричинили сильний снігопад у північних регіонах минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, затримали служби доставки і стали причиною смертей.

За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка, 26 грудня, через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених — 93.

У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому за сезон. Сильний снігопад вже зруйнував опору електропередач на північному головному острові Японії, внаслідок чого різдвяним ранком близько 20 тисяч будинків залишилися без електрики. Частково зупинялась і робота залізниці, рух вже відновлюють.

Нагадаємо, у Канаді через сніговий шторм з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни. Снігопад спричинив масштабну ДТП за участі 100 автівок.

Сполучені Штати Америки теж охопив один із найсильніших за останні роки шторм, що приніс сильні снігопади і мороз. Через бурю загинули щонайменше 16 людей.

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