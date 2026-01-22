Мороз в Україні / © ТСН

Європу охопила погода контрастів: від криги на Ельбі до штормів на Сицилії. Метеорологи пояснили, чому Україна потерпає від сильних морозів, які стали для Росії інструментом війни проти української енергетики.

Про це пише NZZ.

Зливи, сніг та морози у Європі

Останніми днями через сильні морози на Ельбі в Гамбурзі спостерігали великі льодові поля. Щоб судноплавство не зупинялося, фарватер постійно розчищали криголами. Лід скував і багато озер у Швейцарії. Настільки тривала та стійка зимова погода для Центральної Європи — явище доволі рідкісне.

Головним чинником похолодання став потужний антициклон над північно-східною частиною континенту. Він стримує атлантичні циклони, що зазвичай приносять м’якіші повітряні маси до Європи. У результаті ці атмосферні системи слабшають або зміщуються на південь. Саме тому в Середземномор’ї цього місяця значно частіше фіксують шторми та зливи, тоді як північні регіони залишаються сухими.

На початку тижня схід Сицилії накрили сильні вітри, багатометрові хвилі та рясні опади, а на схилах Етни випав сніг. Інтенсивні дощі пройшли і до південних районів Італії та Франції. Посиленню опадів сприяли не лише циклони, а й теплі води Середземного моря: що вища температура моря, то більше вологи потрапляє в атмосферу і повертається у вигляді дощу.

Морози в Україні

Водночас у Центральній та Східній Європі зберігається суха й дуже холодна погода. За умов високого тиску над Північно-Східною Європою континентальне арктичне повітря регулярно просувається на захід. Це відчувають і в Німеччині чи Швейцарії, однак найсильніше морози вдарили по північних та східноєвропейських країнах, зокрема по Україні. Там температура впродовж останніх днів часто опускалася нижче -10 °C, а місцями сягала -15 °C і нижче.

Затяжне похолодання стало одним із чинників, через які Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. У морозну погоду населення особливо залежить від тепла й електроенергії, однак атаки дронами та ракетами регулярно призводять до перебоїв у постачанні.

Похолодання в Північній Америці

Поки холодна погода утримується в Європі, синоптики попереджають про різке зниження температур і в Північній Америці. Наприкінці тижня холодна хвиля накриє значну частину США: на півночі країни стовпчики термометрів місцями впадуть нижче -20 °C. Очікується, що від негоди постраждають понад 150 млн людей, а сніг і ожеледь можливі навіть у південних штатах.

Таке різке вторгнення холоду пов’язують із процесами у стратосфері — сухому шарі атмосфери на висоті 10 — 50 км. Узимку над Арктикою там зазвичай формується потужний полярний вихор. Коли він деформується, холодні маси можуть прориватися далеко на південь, що нині й спостерігається у США.

За оцінками Meteo Schweiz, ці процеси згодом позначаться і на європейській погоді. Посилення західних вітрів над Атлантикою може принести тимчасове потепління до Західної Європи. Втім, чи досягне м’якіше повітря Швейцарії та Німеччини, поки що невідомо. За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у лютому холодна погода в Центральній Європі збережеться.

Морози на різних континентах впливають на вартість газу

Однією з особливостей нинішньої зими є те, що низькі температури одночасно фіксуються на кількох континентах. Зокрема, холодна погода тримається й на півночі Азії. Через це, за інформацією агентства Bloomberg, у низці регіонів зросли ціни на природний газ.

На тлі цього в Арктиці спостерігається аномально тепла погода. За даними Данського метеорологічного інституту, на початку року за Полярним колом температури перевищували кліматичну норму на 5 — 12 градусів. Для мешканців України, які нині переживають суворі морози, такі показники здаються майже недосяжними.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив, що від 22 січня в Україні очікується послаблення морозів на 2 — 4 градуси, проте пік холодів ще може бути попереду. 23 — 24 січня прогнозують невеликий сніг, а на півдні та заході — дощ із температурою до +2°C. Попри незначне потепління, лютневі тенденції стануть зрозумілими лише після 25 січня, тож різкого настання весни поки не передбачається.