Арктика плавиться: за Полярним колом температура стрибнула вище 33 градусів

В Арктиці температура зрівнялась зі спекотною Флоридою

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У серпні 2026 року метеорологічні станції поблизу Північного полярного кола зафіксували аномальну літню спеку, що перевищила позначку в 33 °C. Такі екстремальні кліматичні показники свідчать про масштабну трансформацію та нагрівання арктичного регіону, що відбувається вчетверо швидше за середні темпи на всій планеті.

Про це пише Daily Galaxy.

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Танення льоду та температурні рекорди

Метеостанція, розташована на межі Північного полярного кола, зафіксувала приголомшливі 33,9 °C. За словами кліматологів, ці показники дорівнюють температурам у сонячній Флориді в цей самий період року, що є абсолютно нетиповим для традиційно холодного північного регіону.

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Стрімке потепління Арктики безпосередньо пов’язане зі зникненням морського льоду, який відіграє вирішальну роль у відбиванні сонячного світла від поверхні Землі. Коли льодовики тануть, вони відкривають темнішу океанську воду, яка поглинає значно більше сонячної енергії та швидко акумулює її в собі.

Цей фізичний процес створює небезпечний цикл зворотного зв’язку, який ще сильніше прискорює нагрівання води та подальше руйнування крижаного покриву. Незалежні метеорологи зазначають, що саме через такі кліматичні механізми високі широти зараз встановлюють абсолютні історичні рекорди спеки.

Постійна трансформація Арктики стає дедалі помітнішою через регулярні періоди нетипового тепла. Території, які історично залишалися одними з найхолодніших місць на планеті, сьогодні перетворюються на ключові зони для спостереження за масштабними змінами глобального клімату.

Глобальна спека та вплив Ель-Ніньйо

Арктична температурна аномалія є лише частиною ширшої картини екстремальної погоди, що охопила різні континенти. Наприклад, у Сполучених Штатах останніми тижнями також фіксують небувалу спеку: у Центральному парку Нью-Йорка температура вперше з 2012 року сягнула 37,8 °C, а в деяких районах штату Монтана повітря прогрілося до рекордних 43,9 °C.

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Експерти прогнозують, що формування потужного природного явища Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на світові температури і призвести до нових кліматичних потрясінь. Метеорологи вже зараз попереджають людство, що 2027 рік має всі шанси перевершити поточні показники та принести ще більше теплових рекордів по всій планеті.

Найхолодніше місце планети також під загрозою

Поки Північна півкуля страждає від аномального тепла, на протилежному кінці Землі вчені зафіксували найнижчу температуру з 2012 року, яка становила -84,1 °C. Цей крижаний показник зареєстрували датчики французько-італійської високогірної станції Конкордія, що розташована в самому центрі Антарктиди на масивному льодовиковому щиті.

Умови на цій базі настільки суворі, що в період глибокої полярної зими дослідницький екіпаж виявляється відрізаним від цивілізації більше, ніж астронавти на Міжнародній космічній станції. Проте навіть цей ізольований континент не уникає наслідків глобального потепління і залишається надзвичайно вразливим до кліматичних коливань.

Зокрема, в районі Антарктичного півострова стрімко тануть льодовики, а в березні 2024 року там фіксували безпрецедентну хвилю тепла з відхиленням на 18 °C вище звичайної норми. Тому, хоча окремі погодні явища ще здатні приносити екстремальний холод, загальна глобальна тенденція до нагрівання полюсів Землі залишається незмінною.

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