Раніше на творця батальйону "Арбат" було скоєно замах.

Внаслідок вибуху у московському ЖК помер Армен Саркісян. Він перебував у реанімації, але так і не прийшов до тями.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як стало відомо, воєнний злочинець зазнав тяжких поранень, йому ампутували ногу. Деякий час Саркісян перебував у комі. Втім російські медики так і не змогли його врятувати.

Водночас у правоохоронних органах РФ інформують, що глава Федерації боксу "ДНР" переніс клінічну смерть. Його буцімто під'єднали до апарату ШВЛ.

Згодом смерть Саркісяна підтвердили лікарі у коментарі проросійським медіа.

Також внаслідок вибуху у ЖК постраждали охоронці Саркісяна. За даними видання "Ізвестія", охоронець Саркісяна, ймовірно, колаборант та колишній співробітник кримського МВС Олег Касперович, дістав контузію, рани голови, шиї та пальців руки. У двох інших – переломи кісток гомілки. Повідомлялося, що один із поранених загинув.

Раніше на Курщині підірвався віцегубернатор приморського краю РФ. Йдеться про Сергія Єфремова.

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