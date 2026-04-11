Армія Ірану "повністю знищена": Трамп зробив шокувальну заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові повністю «знищили» армію Ірану, а також що Ормузька протока незабаром буде розблокована.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Сполучені Штати завдали нищівного удару по військовій потужності Тегерана. Він стверджує, що іранської армії, флоту та повітряних сил фактично більше не існує.

«Сполучені Штати повністю знищили армію Ірану, включаючи весь їхній флот і повітряні сили, та все інше. Їхнє керівництво мертве», — написав Трамп.

Водночас американський президент запевнив, що незабаром Ормузька протока буде відкрита відкритий для судноплавства, а порожні танкери вже прямують до США під завантаження.

«Ормузька протока скоро буде відкрита, і порожні кораблі поспішають до Сполучених Штатів, щоб «завантажитися», — повідомив президент США.

Нагадаємо, 11 квітня американські військові кораблі вперше з моменту розгортання конфлікту з Іраном пройшли через Ормузьку протоку. Цей маневр збігся в часі зі стартом переговорного процесу між Вашингтоном та Тегераном, що розпочався на території Пакистану задля врегулювання ситуації.

