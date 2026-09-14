Армія КНДР вчиться воювати: знову запускали дрони та ракети

Солдат КНДР / © Guardian

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Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

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У «спільних навчаннях з вогневого удару» взяли участь п’ять армійських підрозділів, які випробували кілька систем озброєння, зокрема ударні безпілотники, тактичні крилаті й балістичні ракети та великокаліберні реактивні системи залпового вогню.

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У КНДР заявили, що ці навчання «піднімуть бойовий дух військ» та покращать їхню здатність «повністю розгромити ворога» в будь-який момент після отримання наказу.

Напередодні Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск КНДР кількох балістичних ракет малої дальності в бік моря біля свого східного узбережжя.

Після цього Південна Корея, Японія та США провели спільні військові навчання.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї. Він наголосив, що, на його думку, Північна Корея під час його президентства «не становила жодної загрози» для США та «завжди виявляла повагу».

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