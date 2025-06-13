Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану: це перший етап

Ізраїльські військові / © Reuters

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Армія оборони Ізраїлю розпочала превентивний комбінований наступ для удару по ядерній програмі Ірану та у відповідь на тяглу агресію іранського режиму проти Ізраїлю.

Про це інформують ізраїльські військові у повідомленні у соцмережах.

Десятки літаків ВПС завершили перший етап, який включав удари по десятках військових цілей, включаючи ядерні цілі в різних районах Ірану.

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“Роками іранський режим веде пряму та непряму кампанію терору проти Ізраїлю, фінансуючи та спрямовуючи терористичну діяльність через своїх посередників по всьому Близькому Сходу, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї. Іранський режим очолює вісь, відповідальну за всі терористичні атаки проти Держави Ізраїль з початку війни “Залізних мечів”, зокрема шляхом озброєння та фінансування терористичної організації ХАМАС, яка була відповідальна за різанину 7 жовтня. Під час війни “Залізних мечів” Іран навіть двічі безпосередньо атакував Ізраїль, випустивши сотні ракет у бік Ізраїлю”, — йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

“Іранський режим проголосив, що його метою є знищення Ізраїлю. Високопосадовці іранського режиму публічно заявили про свій намір знищити Ізраїль і працюють над досягненням цієї мети разом зі своїми посередниками на Близькому Сході. Сьогодні Іран ближче, ніж будь-коли, до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму є екзистенційною загрозою для Держави Ізраїль та значною загрозою для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму отримати зброю масового знищення”, — додали військові.

Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.