Армія однієї з країн взяла на озброєння українську тактику захисту від дронів

Зенітна самохідна установка M42 Duster армії Таїланду з розкладним антидроновим «капюшоном» / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Збройні сили Таїланду почали активно впроваджувати українські військові ноу-хау. Азійська країна взяла на озброєння тактику захисту бронетехніки від ударних безпілотників, яку розробили та успішно застосовують на фронті в Україні.

Про це повідомив оглядач бронетехніки Btvt.

Як працюють українські «капюшони»

За даними оглядача, тайські військові вже обладнали розкладними протидроновими екранами свої зенітні самохідні установки M42 Duster. Головна перевага таких конструкцій полягає в тому, що їх можна легко опускати за потреби — наприклад, для застосування основного озброєння або безпечного перевезення десанту безпосередньо на корпусі машини.

Реклама

Як пише профільний портал «Мілітарний», традиційно на військову техніку встановлюють жорсткі решітчасті або сітчасті конструкції, відомі у народі як «мангали». Однак у 2024 році в Україні почали з’являтися більш продумані заводські рішення, що нагадують розкладний капюшон чи картуз.

Танк PT-91 Twardy ЗСУ з розкладним антидроновим капюшоном / © armyinform.com.ua

Перевага над російськими «сараями»

Подібна розкладна українська розробка не обмежує рух танкової башти та не заважає екіпажу швидко покинути бронемашину в разі небезпеки. Єдиний її недолік полягає в тому, що в густій лісистій місцевості таку сітку можуть пошкодити або зірвати гілки дерев.

Водночас російська тактика наварювання суцільних металевих «сараїв» на танки виявилася вкрай неефективною та небезпечною для самих окупантів. Ці громіздкі надбудови критично обмежують маневреність машини, повністю унеможливлюють обертання башти, перекривають огляд та перетворюють підбитий танк на смертельну пастку, перешкоджаючи евакуації екіпажу.

Цікаво, що тайські військові застосовують український досвід безпосередньо на українській техніці. Ще у 2025 році танкісти Таїланду почали встановлювати такі захисні «картузи» на башти танків БМ «Оплот» українського виробництва. Це яскраво свідчить про ретельне вивчення сучасних реалій війни та прагнення максимально підвищити живучість техніки в умовах потенційного бою.

Реклама

Нагадаємо, НАТО «перебудовують» під модель ЗСУ. Досвід українських дронів-перехоплювачів офіційно впроваджують у п’яти найпотужніших арміях Європи.