Армія роботів замість живого персоналу: у Китаї відкривають унікальний готель

Роботи замінять персонал у готелі / © скриншот з відео

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У 2027 році на новозбудованому штучному острові в Китаї відкриється перший у світі готель, який повністю обслуговуватиметься винятково роботами та штучним інтелектом. Цей масштабний інноваційний проєкт стане ключовою частиною новітньої транспортної системи в дельті Перлинної річки.

Про це повідомляють розробники цього інноваційного проєкту.

Інтелектуальна екосистема обслуговування

На відміну від звичайних розумних готелів, цей заклад функціонуватиме як повністю пов’язана роботизована екосистема без жодних прогалин у сервісі. В компанії Pudu Robotics пояснили, що безперебійне управління всіма процесами здійснюватиметься за допомогою єдиної інтелектуальної моделі штучного інтелекту. Спільна архітектура дозволить машинам різних форм ефективно обмінюватися даними, самостійно оптимізувати маршрути та миттєво адаптуватися до змін навколишнього середовища.

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Комплекс налічуватиме сорок чотири номери преміумкласу, власний ресторан та сучасний тренажерний зал для відвідувачів. Як нагадав New Atlas, окремі роботизовані технології вже активно проникають у сферу гостинності. Про що свідчить досвід шанхайського аеропорту Хунцяо, де на стійці реєстрації працює гуманоїд XMAN-R1. Однак проєкт на штучному острові стане першим глобальним прецедентом, де жоден етап обслуговування не потребуватиме втручання живого персоналу.

Різноманітність кібернетичного персоналу

У готелі працюватиме ціла армія спеціалізованих машин, кожна з яких відповідатиме за свій чіткий напрямок роботи. Спеціальний бот керуватиме системою торгових автоматів, дозволяючи гостям зручно замовляти напої безпосередньо через смартфон. Водночас потужні роботи-носії транспортуватимуть важкий багаж вагою до трьохсот кілограмів від вестибюля просто до дверей номерів.

За ідеальну чистоту відповідатимуть розумні прибиральники, які використовуватимуть технології штучного інтелекту для миттєвого виявлення сміття. У зонах відпочинку інші роботизовані помічники подаватимуть свіжозварену каву, доставлятимуть легкі закуски та забезпечуватимуть інтерактивні розваги. Випробувальний етап цього футуристичного закладу стартує вже наприкінці 2026 року, коли перші відвідувачі зможуть особисто протестувати систему.

«Це партнерство є важливим кроком до великомасштабного розгортання втіленого інтелекту в середовищі гостинності преміумкласу. Воно також надає можливість досліджувати нові моделі послуг, де штучний інтелект і робототехніка працюють разом», — заявив співзасновник та технічний директор компанії Pudu Robotics Цун Ґо.

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Нагадаємо, у той час як Кремнієва долина чи Пекін поспішають створити людиноподібних роботів, які можуть складати білизну та наливати лате, принаймні один стартап бачить зовсім інше застосування цієї технології: війна чи інші потенційно небезпечні та смертельні роботи. За інформацією ЗМІ, пов’язаний із Трампом стартап вже відправив гуманоїдних роботів на фронт в Україну, в зону бойових дій.

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