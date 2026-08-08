Армія США витратить $400 млн на лазерні системи проти дронів — Bloomberg

Прапор США / © Associated Press

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Армія США планує придбати щонайменше на 400 млн доларів лазерних систем для боротьби з безпілотниками у американської компанії AeroVironment.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело. Інформацію про угоду також наводять американські фінансові та оборонні видання.

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За даними агентства, йдеться про важливий етап для Пентагону: це має стати першою виробничою угодою на систему спрямованої енергії для боротьби з дронами, яка вийде за межі експериментальних зразків та прототипів.

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Армія США вже вела переговори з AeroVironment щодо програми Enduring High Energy Laser (E-HEL). Її завданням є створення лазерних комплексів, здатних захищати військові об'єкти та підрозділи від малих і середніх безпілотників. Американські військові раніше повідомляли про перспективні результати випробувань системи на полігоні White Sands.

AeroVironment розробляє, зокрема, лазерну систему LOCUST, призначену для знищення безпілотних літальних апаратів. Пентагон розглядає лазерну зброю як один зі способів здешевити боротьбу з масовими атаками недорогих ударних дронів, оскільки використання традиційних ракет-перехоплювачів проти таких цілей може бути значно дорожчим.

Водночас лазерні комплекси мають низку обмежень. На ефективність променя можуть впливати погодні умови, зокрема дощ і туман, а сама система повинна певний час утримувати промінь на конкретній цілі. Тому в Пентагоні розглядають такі установки передусім як один із компонентів багаторівневої протиповітряної оборони.

Запаси ракет та боєприпасів для ППО в США останніми місяцями також ставали предметом громадських дискусій. У той час, як проводилися оцінки рівнів запасів, особливо після операцій проти Ірану та глобальних військових зобов’язань, Пентагон стверджував, що американська армія зберігає свою оперативну здатність, і продовжуються роботи зі збільшення виробництва боєприпасів.

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Нагадаємо, США залучають найбільші машинобудівні гіганти країни — General Motors і Ford — до виробництва ракет Patriot і Tomahawk в рамках зусиль щодо посилення можливостей Збройних сил.

За даними The Wall Street Journal, у Трампа розпочали переговори з очільниками американських автогігантів про використання цивільних заводів для випуску зброї. Видання називало, що серед ймовірних компаній — General Motors і Ford Motor.

У General Motors є окремий оборонний підрозділ, який займається виготовленням легких піхотних транспортних засобів на базі пікапа Chevrolet Colorado. Передбачається, що GM стане одним із головних кандидатів на створення нового більшого транспортного засобу для американської піхоти.

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