Армія США згортає дроновий підрозділ, який переймав досвід ЗСУ: у Конгресі забили на сполох

Конгрес США / © Associated Press

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Американські законодавці вимагають від керівництва армії США пояснити рішення припинити спеціалізацію військового підрозділу на безпілотній війні, застерігаючи, що це може завадити американським військовим переймати досвід ЗСУ.

Двопартійна група членів Конгресу США звернулася до керівництва американської армії з вимогою пояснити, чому підрозділу, дислокованому в Європі, наказали відмовитися від спеціалізації на бойовому застосуванні безпілотників.

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Про це повідомляє Associated Press.

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Йдеться про підрозділ 173-ї повітряно-десантної бригади, який створював власні безпілотники та відпрацьовував тактику їхнього застосування, зокрема спираючись на досвід війни Росії проти України.

Підрозділ чисельністю близько 600 військовослужбовців сформували в листопаді. Його планували використовувати там, де виникала потреба у спеціалістах із безпілотних систем.

Американські законодавці наголосили, що рішення відмовитися від такої спеціалізації може обмежити можливості США навчатися у союзників, передусім у Збройних сил України, які стали одним із світових лідерів у розвитку тактики застосування дронів на полі бою.

Вони також побоюються, що зміна підходу може уповільнити модернізацію американської армії у сфері безпілотних систем саме тоді, коли дрони дедалі сильніше змінюють характер сучасних воєн.

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Лист із вимогою провести брифінг та пояснити рішення надіслали міністру армії США Дену Дрісколлу та виконувачу обов'язків начальника штабу армії генералу Крістоферу Ланеву. Його підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Ангус Кінг та конгресмен Майк Тернер.

Законодавці хочуть з'ясувати, на підставі яких даних і аналізу було ухвалене рішення, а також чи надійшла відповідна вказівка від керівництва Пентагону.

Раніше генерал Ланев наказав підрозділу зосередитися на його основному завданні — діях у складі повітряно-десантної піхоти. Це сталося менш ніж через рік після початку роботи спеціалізованого дронового підрозділу.

Водночас розвиток безпілотних систем був одним із ключових напрямів модернізації армії США за попереднього начальника штабу генерала Ренді Джорджа. Армія планувала активніше інтегрувати сучасні безпілотники безпосередньо до бойових підрозділів та прискорити їхнє виробництво і постачання військовим.

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