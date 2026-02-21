Армія «тупих Бондів»: Москва використовує специфічних агентів для диверсій у Європі

Диверсант. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Російські спецслужби більше не використовують для диверсій своїх штатних агентів у Європі, а наймають для цього «тупих Бондів» — людей, яким байдуже, хто стоїть за їхніми місіями.

Про це пише британське видання The Sun.

Як зазначає таблоїд, офіцери російського ГРУ передають накази через двох-трьох посередників повідомленнями у зашифровані акаунти Telegram завербованим бездумним виконавцям, які готові сіяти хаос за скромні грошові суми.

Реклама

При цьому Росія завжди заперечує будь-який зв’язок з диверсіями і Москві байдуже до заарештованих поплічників, а збитки від спричиненого ними хаосу коштують мільйонів.

Кого використовує Москва

До таких завербованих російськими спецслужбами агентів належав 17-річний Данило Бардадім, який втік до Польщі, щоб уникнути постійних атак російських безпілотників на рідне місто Херсон.

Разом з іще одним спільником він був причетним до вибухів на території Польщі та Литви, якими Росія намагалася залякати громадян цих країн через їхню підтримку України.

У листопаді минулого року ключову ділянку польської залізничної лінії Варшава-Люблін, яка використовувалася для доставки зброї та товарів до України, було підірвано за допомогою вибухівки С4.

Реклама

Слідчі поліції ідентифікували диверсантів як ще двох одноразових агентів з України, які в’їхали до країни з союзної Росії держави Білорусі, перш ніж втекти назад через кордон.

Польські поліцейські з антитерористичної служби підтвердили, що вони не мають справи з хитромудрими змовами в стилі агента 007, які здійснюють висококваліфіковані таємні агенти.

Метод «одноразових агентів» застосовував Путін у КДБ

Керівники західних розвідок цього тижня розкрили, що російське угруповання «ПВК Вагнера» відіграло провідну роль у підбурюванні змов з використанням одноразових агентів.

Видання також зауважило, що російська військова розвідка ГРУ має сумнозвісний підрозділ, відомий як «Підрозділ 29155», який спеціалізується на саботажі та підривній діяльності по всій Європі.

Реклама

Але експерти кажуть, що така тактика далеко не нова, адже її піонером був амбітний

«Путін сам використовував концепцію „активу одноразового використання“, працюючи на КДБ у колишній Східній Німеччині. Але тепер його адаптували для використання часто бідних та вразливих людей, які не мають дотепності ставити запитання, коли їм пропонують гроші за виконання завдань», — сказав у коментарі газеті аналітик та військовий історик Пол Бівер.

За його словами, висококваліфікованим та дорогим в управлінні агентам ГРУ «підрізали крила» з початку повномасштабної війни в Україні, але росіяни тепер розуміють, що вони їм більше не потрібні».

«Набагато легше завербувати когось незграбного чи зневіреного — або й того, й іншого — щоб створити хаос зі знижками», — сказав експерт.

Реклама

Нагадаємо, цими днями українські правоохоронці знешкодили агентурно-бойову групу агресорки Росії, яка готувала замовні резонансні вбивства в Україні. Масштабна спецоперація отримала назву «Енігма 2.0». В Україні було затримано семеро осіб, а в Молдові − трьох, зокрема організатора мережі та двох його спільників.