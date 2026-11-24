Бундесвер / © Bundeswehr

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Німеччина готується створити перший в історії Бундесверу спеціалізований полк безпілотних систем. Його формуватимуть з урахуванням бойового досвіду України: підрозділ матиме розвідувальні та ударні дрони, засоби радіоелектронної боротьби, перехоплювачі ворожих безпілотників і далекобійне озброєння.

Про це пише видання POLITICO з посиланням на внутрішні документи німецького уряду, які опинилися в розпорядженні журналістів.

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Згідно з планами, новий підрозділ зможе виявляти цілі на великих відстанях, завдавати ударів углиб території противника та захищати німецькі війська від атак безпілотників. Серед запланованого озброєння — безпілотний літальний апарат із дальністю розвідки до 2000 км, а також українська крилата ракета «Фламінго».

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про намір розпочати створення першого дронового підрозділу Бундесверу 2027 року. Спочатку він налічуватиме близько 350 військовослужбовців, а до 2029 року його чисельність планують збільшити приблизно до 600 осіб.

Як зазначає POLITICO, рішення демонструє зміну підходу Берліна до військової співпраці з Києвом. Якщо раніше Німеччина переважно постачала Україні зброю та військову допомогу для протистояння Росії, то тепер дедалі активніше переймає український бойовий досвід і технології для модернізації власної армії.

Україна перетворила безпілотники на один із ключових інструментів сучасної війни. Вони виявляють позиції військових і техніку, атакують цілі, знищують логістичні маршрути в тилу та перехоплюють інші дрони. У червні колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що на безпілотники припадало понад 90% уражених українськими силами цілей противника.

«Для Німеччини підтримка України давно перестала бути одностороннім процесом», — заявив Пісторіус під час зустрічі країн, які надають військову допомогу Україні, у Брюсселі у вівторок. Він наголосив, що Бундесвер вивчає український досвід ведення бойових дій, зокрема застосування дронів і військових технологій.

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Яке озброєння отримає новий полк Бундесверу

Згідно з внутрішньою структурою підрозділу, яку вивчило POLITICO, полк складатиметься із шести рот. Кожна відповідатиме за окремий напрям бойового застосування безпілотних систем.

Одна рота працюватиме безпосередньо поблизу німецьких військових — проводитиме розвідку та атакуватиме цілі. Інша спеціалізуватиметься на захисті від ворожих дронів. Ще дві підрозділи відповідатимуть за операції на дедалі більшій відстані від лінії фронту. Найдальші удари здійснюватиме окрема група під назвою Deep Strike.

Також у складі полку передбачать підрозділ, який оперативно випробовуватиме нові технології та впроваджуватиме їх у військах.

За оцінками німецьких планувальників, закупівля тисяч безпілотників для нового формування потребуватиме близько 150 млн євро.

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У переліку озброєння поєднали розробки українських виробників, продукцію німецької індустрії безпілотників та технології американських компаній. Сім із дев’яти зазначених у документах систем уже використовуються в Україні.

Зокрема, йдеться про наземного роботизованого комплексу Termit, розробленого в Україні. За задумом німецьких військових, його можна буде обладнати великокаліберним кулеметом. Ця платформа вже виконала тисячі бойових завдань. Німеччина фінансує виробництво 2000 таких роботів для України.

Для розвідки поблизу передової планують використовувати безпілотник Vector німецької компанії Quantum Systems. Він уже перебуває на озброєнні українських військових.

До цього ж напрямку належить американський ударний дрон Bumblebee компанії Perennial Autonomy. За інформацією видання, Україні передали десятки тисяч таких безпілотників.

Для захисту від ворожих безпілотників німецький полк може отримати систему Merops тієї ж американської компанії. Вона призначена для перехоплення дронів противника, зокрема іранських «Шахедів», які Росія активно застосовує проти України. Систему доповнять обладнанням, здатним виявляти безпілотники на відстані до 50 км.

На більшій відстані від лінії фронту планують використовувати український розвідувальний безпілотник Raybird та американський ударний дрон Hornet. За даними POLITICO, протягом лише трьох місяців цього літа Україна застосувала понад 10 тис. БпЛА Hornet для ударів.

Німеччина планує використовувати українську ракету «Фламінго»

Окремий напрям нового полку становитимуть далекобійні системи. У документах згадується безпілотний літальний апарат для розвідки на дуже великих відстанях, а також українська крилата ракета «Фламінго», яку розробляє компанія Fire Point.

Згідно з німецьким документом, дальність ракети перевищує 2000 км. Україна вже використовує «Фламінго» для ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії.

У німецькому Міністерстві оборони не стали підтверджувати чи спростовувати подробиці внутрішніх планів. Там зазначили, що остаточна структура полку ще опрацьовується.

Водночас у керівництві Бундесверу наголошують, що новий підрозділ не матиме незмінної структури, оскільки технології безпілотної війни постійно розвиваються.

«Оскільки технології продовжуватимуть розвиватися в найближчі роки, ми неодноразово адаптуватимемо структуру цього полку до реалій поля бою», — заявив начальник сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг.

Нагадаємо, і раніше вже йшлося, що Німеччина візьме участь у перших спільних військових навчаннях країн, які готуються сформувати міжнародні сили для підтримки миру в Україні. Тоді говорили про маневри, що назвали Koalicja 2026 («Коаліція 2026»)

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