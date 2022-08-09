У Білорусі оголосили про навчання ППО та військово-повітряних сил: один з етапів буде у РФ

Навчання протиповітряної оборони та військово-повітряних сил білоруси проведуть від 9 до 25 серпня.

Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

Зазначається, що навчання пройдуть на території Білорусь та 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

"Відповідно до плану підготовки Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони за призначенням у 2021/2022 навчальному році в період від 9 до 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони пройде оперативно-тактичне навчання з пологами військ ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною", - сказано в повідомленні.

Захід бойової підготовки відбудеться у два етапи: від 9 до 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; від 22 до 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук" ( Астраханська область, РФ).

"Передислокація на полігон "Ашулук" здійснюється залізничним та повітряними ешелонами. На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", - додають у Міноборони Білорусі.

Під час навчань білоруська армія хоче підвищити злагодженість з'єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив загрозу нападу ЗС РФ з Білорусі на Україну.

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