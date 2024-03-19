Армія Франції готується до найжорсткіших зобов’язань перед союзниками – голова генштабу

Франція здатна виділити одну дивізію, тобто близько 20 тисяч осіб, для участі в коаліції протягом 30 днів.

Стратегічна солідарність Франції з союзниками, головним чином в Європі і в рамках НАТО, вимагає від неї мати підготовлені збройні сили, щоб захиститись від агресії та відстояти свої інтереси в кожному географічному регіоні.

Про це розповів генерал, начальник генерального штабу французької армії П’єр Шілль у авторській колонці в Le Monde.

"Франція має міжнародну відповідальність. Вона має інтереси і території в кожному географічному регіоні. Вона пов'язана оборонними угодами з державами, яким загрожує велика небезпека. Щоб захиститися від агресії і відстояти свої інтереси, французька армія готується до найжорсткіших зобов'язань, заявляючи про це і демонструючи це", – написав генерал.

За його словами, армія адаптується, щоб забезпечити безпеку французького народу і сприяти безпеці своїх союзників, головним чином в Європі. Вона бере участь у масштабній трансформації та посилює свої спроможності.

"Франція здатна виділити одну дивізію, тобто близько 20 тисяч осіб, для участі в коаліції протягом 30 днів. Вона здатна командувати коаліційним армійським корпусом чисельністю до 60 тисяч осіб, об'єднавши французьку дивізію і національні сили з однією або кількома дивізіями союзників. Штаб корпусу є важливою структурою для управління сухопутними операціями різної інтенсивності, від врегулювання кризових ситуацій або місій запевнення до операцій високої інтенсивності", – написав очільник генштабу.

П’єр Шілль наполягає, що армія – це не лише військовий, а і демократичний інструмент, який дозволяє Франції брати на себе автономні зобов'язання в якості рамкової країни в НАТО або в рамках спеціальної коаліції.

"Що би не сталося в міжнародній ситуації, французи можуть бути впевнені: їхні солдати будуть поруч", – запевняє Шілль.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає". Більшість країн НАТО виключили відправлення своїх військ до України.

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