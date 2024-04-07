Армія Франції в Україні: швейцарське видання назвало 4 основні сценарії розміщення

У матеріалі назвали 4 варіанти використання армії Франції на війні в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон посилає сигнал про розміщення французьких військ в Україні, але він має лише дві дивізії звичайних сухопутних військ.

Про це йдеться у статті швейцарського видання NZZ.

"Позиція Макрона виглядає майже антициклічною. Після нападу Росії на Україну Франція продовжувала шукати діалогу з Кремлем. За обсягами поставок зброї Париж значно відставав від Берліна. Але зараз, коли навіть американська допомога заблокована, Макрон навіть хоче відправити власну армію в Україну, залежно від того, як розвиватиметься ситуація", – зазначають журналісти.

На думку аналітиків, президент Франції хоче послати Путіну чіткий сигнал: Кремль не повинен бути надто впевненим, наскільки Захід насправді втомлений від війни. Навіть якщо Париж навряд чи піде на такий крок самостійно, загроза Макрона має бути підкріплена реальними можливостями.

На відміну від німецького Бундесверу, французькі збройні сили здатні вести війну навіть без партнера по НАТО. Однак масштаб обмежений. Armée de Terre (Сухопутні війська, найбільший компонент французьких збройних сил. – Ред.) зараз має під своїм командуванням лише дві дивізії звичайних сухопутних військ, кожна з яких складається приблизно з 20 000 солдатів.

Для порівняння, наприкінці Холодної війни у ​​1989 році французька армія складалася з трьох корпусів із загалом 10 дивізіями та підрозділом швидкого реагування.

Розгортання оборони не більше однієї дивізії

Зважаючи на наявні сили та можливості, розгортання французької армії в Україні, ймовірно, базуватиметься на таких оперативних припущеннях:

Розгортання однієї дивізії.

Франція піддасть ризику прямих бойових дій максимум половину своїх звичайних сухопутних сил. Друга дивізія була готова як резерв, щоб запобігти поширенню війни. У Румунії вже постійно дислокується батальйон (від 600 до 1000 солдатів) під кодовим словом "Aigle" (Орел). У разі ескалації чисельність військ може швидко зрости до чисельності бригади (5-6 тис. солдатів).

Оборонна схема.

З силою лише однієї дивізії атакувати неможливо. Для цього була б потрібна перевага принаймні три до одного. У виданні не виключають, що французькі війська могли б виступити як резерв для українського контрнаступу. Однак вибіркове розгортання в критичній точці, щоб запобігти перемозі Росії, називають набагато вірогіднішим. Франція може дотримувалася стратегії "відрадити" противника від наступного кроку.

Альянс із партнерами.

За цим сценарієм Франція не буде самотньою в місії в Україні. По-перше, підрозділи мають бути інтегровані в українські командні структури, щоб забезпечити ефективність. Крім того, Франція не ризикнула б такою експедицією без підтримки важливих партнерів по НАТО. Зокрема, Польща, Румунія і, перш за все, Британія.

Швейцарське видання проаналізувало усі чотири можливих гіпотетичних сценарії розгортання французьких військ в Україні.

Перший сценарій – північ Київщини

Французькі війська на півночі Київщини, аби попередити можливе вторгнення з боку Білорусі. В свою чергу, це дозволить вивільнити українські резерви та перекинути їх на схід або південь.

Другий сценарій – Запоріжжя

На цьому напрямку французький контингент може перешкодити російському прориву через Дніпро та підтримати ЗСУ.

Третій сценарій – Одеса

Точніше – умовна точка північніше від самого міста. Таким чином можна захистити одеський порт, а за необхідності швидко перекинути війська до Молдови.

Четвертий сценарій – постійна дислокація в Молдові

Таким чином Франція змогла б підтримати місцеву армію на випадок російських провокацій в країні і російського вторгнення у Гагаузію або Придністров'я.

Карта можливого розміщення французьких військ / Фото: www.nzz.ch

Перший і третій варіанти були б насамперед стратегічними та мали б політичний символізм: у разі російського прориву першочерговим буде усунення українського уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Якби Франції вдалося захистити столицю Київ від захоплення, швидкої перемоги Кремля можна було б запобігти.

Подібне значення має Одеса. Портове місто на даний момент є найважливішою точкою виходу країни до Чорного моря. Якби безпеку Одеси було гарантовано в довгостроковій перспективі, Україна залишилася б морською державою. Українській армії вже вдалося значно послабити Чорноморський флот Росії.

Якби Одеса була в безпеці, Київ міг би збільшити експорт зерна. Це дало б Україні більше підтримки з боку країн, що розвиваються.

Варіант другий, зона особливого фокусу на коліні Дніпра, мав би передусім військове значення. Якби російська армія спробувала енергійно наступати на південний схід, район на північ від Запоріжжя був би оперативною ахіллесовою п’ятою для оборони України. Місто Дніпро – справжній хаб у всіх напрямках країни. Французький контингент в цьому районі означав би значне полегшення для українських бойових частин на передовій.

Водночас у виданні військову участь Франції називають останнім шансом Європи запобігти поразці в Україні та великій війні.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

За інформацією видання Le Monde, Макрон припускав відправлення військ до Одеси найближчого року.

Глава МЗС Кулеба пояснив, що насправді передбачає ідея Макрона про відправлення військ до України.

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