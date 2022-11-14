Армія Ізраїлю атакувала сирійську авіабазу, яку використовували росіяни

Ізраїльська армія атакувала авіабазу у сирійському регіоні Шайрат, яку використовували військові з Росії та Ірану.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на місцеві видання.

Державне агенство SANA повідомляє, що в результаті удару двоє військових загинули, а ще троє отримали поранення.

Джерела Reuters повідомили, що атаковану авіабазу використовувалася ВВС Ірану. Також значну кількість своїх військових в цьому регіоні тримає Росія, які за останні три роки значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди на авіабазі.

Джерела серед російських військових повідомили, що Ізраїль завдав удару по злітно-посадковій смузі. Повідомляється, що всього по авіабазі було випущено чотири ракети з повітряного простору Лівану.

У армії Ізраїля традиційно відмовились від будь-яких коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація РФ розбомбила табір сирійської опозиції поблизу Ідліба, внаслідок чого загинуло щонайменше дев'ять цивільних осіб.

Також ми інформували, що Ізраїльські військові завдали кілька ударів по військовому об'єкту на території сектору Гази.

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