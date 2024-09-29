Армія Ізраїлю ліквідувала голову контррозвідки "Хезболли" Набіля Кауку - ЦАХАЛ

Набіль Каука був відомий своєю активною присутністю в ЗМІ, де представляв позицію "Хезболли" з політичних, стратегічних і військових питань.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала голову служби контррозвідки "Хезболли" Набіля Каука.

Про це повідомив експерт та офіцер Армії Ізраїлю Ігаль Левін.

"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 28 вересня ліквідувала голову служби контррозвідки "Хезболли" Набіля Каука. Він також відомий тим, що часто з'являвся в ЗМІ, представляючи позицію угруповання з політичних, стратегічних і військових питань", - написав він.

Нагадаємо, Ізраїль 27 вересня завдав масованого авіаудару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті. В результаті цього загинув лідер організації Хасан Насралла.

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