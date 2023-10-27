Армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю у п'ятницю, 27 жовтня, оголосила про розширення наземних операцій у Секторі Гази.

Про це з посиланням на ЦАХАЛ повідомляє CNN.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила в п'ятницю, що вони "розширюють наземні операції" в Секторі Гази", - заявив речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі.

Зазначається, що оголошення з’явилося після того, як CNN повідомив про велику серію вибухів вночі проти п’ятниці.

Як повідомлялося, в ніч проти 28 жовтня Ізраїль здійснив черговий рейд територією Сектора Гази. Зокрема, рейд біля району Шуджаія на сході міста Газа був здійснений піхотою, бойовою інженерією та бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю та бойові вертольоти.

Читайте також: