Армія Ізраїлю увійшла до Гази та оточила місто з кількох напрямків

Ізраїльські військові переувають у місті Газа та оточують його з кількох напрямків.

Про це повідомив очільник генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві, пише The Times of Israel.

"Ми просунулися на ще один значний етап війни. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ — ред.) і досягають успіхів", — заявив Галеві.

Під час виступу на одній з авіабаз Галеві заявив, що ЦАХАЛ веде бої в умовах щільної та складної міської забудови, що потребує професійності та мужності.

За словами Галеві, військові ведуть ближні бої після точної розвідки та за вогневої підтримки з повітря та моря. Він зазначив, що від початку наземної операції у секторі Гази загинули 18 ізраїльських солдатів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що ЦАХАЛ просунувся вже за околиці міста Газа.

"Ми перебуваємо на піку бою. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед», — йдеться у заяві Нетаньягу.

Нагадаємо, ЦАХАЛ розпочинає повномасштабну операцію з руйнування тунелів ХАМАСу в районах Сектора Гази. Армія Ізраїлю здійснює наземний наступ.

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