Армія Ізраїлю вдарила по головній лікарні на півдні Гази: що відомо про мету і наслідки атаки

Військові заявили, що мають “достовірну інформацію” про те, що ХАМАС утримує заручників у лікарні, і що вони можуть все ще перебувати всередині.

Ізраїльські війська штурмували головну лікарню на півдні Гази в четвер, 15 лютого, через кілька годин після того, як ізраїльський вогонь убив пацієнта і поранив шістьох інших людей, що знаходилися в комплексі. Ізраїльська армія заявила, що це була обмежена операція з пошуку заручників, захоплених ХАМАСом.

Про це пише Associated Press.

Рейд відбувся наступного дня після того, як армія спробувала евакуювати тисячі переміщених осіб, які знайшли притулок у лікарні Насера в Хан-Юнісі. Це південне місто було головною ціллю наступу Ізраїлю проти ХАМАСу протягом останніх тижнів.

Що відомо про рейд

Військові заявили, що мають “достовірну інформацію” про те, що ХАМАС утримує заручників у лікарні, і що вони можуть все ще перебувати всередині. Контрадмірал Даніель Хагарі, головний військовий речник, заявив, що сили проводять там “точну і обмежену” операцію і не будуть примусово евакуювати медиків або пацієнтів. Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні лікарень та інших цивільних об'єктів для прикриття своїх бойовиків.

Речник Міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кідра заявив, що Ізраїль розпочав “масоване вторгнення” з масованою стріляниною, в результаті якої було поранено багато переміщених осіб, які знайшли там притулок. За його словами, військові наказали медикам перевести всіх пацієнтів у стару будівлю, яка не була належним чином обладнана для їх лікування.

“Багато хто не може евакуюватися, наприклад, люди з ампутаціями нижніх кінцівок, важкими опіками або люди похилого віку”, — сказав він в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

Крім того, в середу в результаті ізраїльських авіаударів на півдні Лівану загинули щонайменше 13 осіб, 10 цивільних — переважно жінки і діти — і троє бойовиків ліванського угруповання Хезболла, союзника бойовиків ХАМАСу в Газі. Удари були завдані через кілька годин після того, як в результаті ракетного обстрілу з Лівану загинув ізраїльський солдат, що стало найсмертоноснішою з щоденних перестрілок уздовж кордону з моменту початку війни в Газі 7 жовтня. Це також підкреслило ризики ширшого конфлікту.

Переговори про припинення вогню в Газі, схоже, зайшли в глухий кут, а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати наступ доти, доки не буде знищено ХАМАС і не будуть повернуті десятки заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня, що спричинив війну.

Паніка у лікарняній палаті

Лікарня “Насер” у південному місті Хан-Юніс стала останнім осередком операцій, які виснажили сектор охорони здоров'я Гази, намагаючись надати допомогу десяткам пацієнтів, поранених під час щоденних бомбардувань.

На відео, знятому після удару, видно, як медики намагаються переносити пацієнтів на ношах через коридор, заповнений димом і пилом. Медик використовував ліхтарик мобільного телефону, щоб освітити темну кімнату, де поранений чоловік кричав від болю під відлуння пострілів ззовні. Агентство Associated Press не змогло підтвердити автентичність відео, але воно збігається з його повідомленнями.

Доктор Халед Альсерр, один з хірургів, що залишилися в лікарні “Насера”, розповів AP, що сім пацієнтів, які постраждали в четвер, вже отримували лікування від попередніх поранень. За його словами, в середу один лікар був легко поранений, коли безпілотник відкрив вогонь по верхніх поверхах лікарні.

“Ситуація загострюється щогодини і щохвилини”, — сказав він.

Ізраїльські військові заявили в середу, що вони відкрили безпечний коридор для переміщених осіб, щоб залишити лікарню, але дозволять лікарям і пацієнтам залишатися там. На відео, що поширюються в Інтернеті, видно, як десятки людей виходять з лікарні пішки, несучи свої речі на плечах.

Військові віддали наказ про евакуацію лікарні “Насера” і прилеглих територій минулого місяця. Але, як і у випадку з іншими медичними установами, медики заявили, що пацієнти не можуть безпечно покинути її або бути переміщеними, а тисячі людей, переміщених внаслідок бойових дій в інших місцях, залишаються там. Палестинці кажуть, що на обложеній території ніде не безпечно, оскільки Ізраїль продовжує наносити удари по всіх її частинах.

“Люди опинилися в неможливій ситуації, - сказала Ліза Махайнер з групи допомоги “Лікарі без кордонів”, співробітники якої працюють у лікарні. — Залишатися в лікарні “Насера” всупереч наказам ізраїльських військових і стати потенційною мішенню, або ж вийти з комплексу в апокаліптичний пейзаж, де бомбардування і накази про евакуацію є частиною повсякденного життя”.

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Кінця війни не видно

Війна почалася, коли 7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали потужну оборону Ізраїлю і вчинили безчинства в кількох населених пунктах, вбивши близько 1200 людей і взявши ще 250 в заручники. Понад 100 заручників були звільнені під час перемир'я минулого року в обмін на 240 палестинських в'язнів.

Близько 130 заручників залишаються в Газі, четверта частина з них вважається загиблими. Сім'ї заручників і широка громадськість вимагають від Нетаньягу укласти угоду про звільнення заручників, але його ультраправі партнери по коаліції можуть повалити його уряд, якщо він виявиться занадто м'яким щодо ХАМАСу.

У відповідь на напад 7 жовтня Ізраїль розпочав одну з найсмертоносніших і найбільш руйнівних військових кампаній в новітній історії. Понад 28 000 палестинців було вбито, 80% населення покинули свої домівки, а чверть голодує на тлі поглиблення гуманітарної катастрофи. Великі території на півночі Гази, які були першою ціллю наступу, були повністю зруйновані

ХАМАС продовжує атакувати ізраїльські сили в усіх частинах Гази і заявляє, що не звільнить усіх полонених, які залишилися, доки Ізраїль не припинить свій наступ і не виведе війська. ХАМАС також вимагає звільнення великої кількості палестинських в'язнів, включаючи провідних бойовиків.

Нетаньягу відкинув ці вимоги, назвавши їх “маячнею”, і заявив, що незабаром Ізраїль розширить свій наступ на найпівденніше місто Гази Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Більше половини 2,3-мільйонного населення Гази знайшли притулок у Рафаху, рятуючись від боїв в інших частинах прибережного анклаву.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яке не робить різниці між цивільним населенням і комбатантами, з початку війни було вбито щонайменше 28 576 палестинців, переважно жінок і дітей. Понад 68 000 людей були поранені у війні.

Тим часом на півночі Ізраїлю в результаті ракетного обстрілу загинула жінка-солдат і вісім осіб отримали поранення, коли один зі снарядів влучив у середу у військову базу в місті Цфат. У відповідь Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, в результаті яких загинули троє бойовиків Хезболли і 10 цивільних осіб, в тому числі шість жінок і троє дітей.

Ізраїль і Хезболла обмінюються вогнем уздовж кордону майже щодня з початку війни в Газі. Хезболла не взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл у середу.

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