Армія Ізраїлю знайшла "найсучаснішу" зброю РФ на базах "Хезболли" (фото)

Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено, але на фото від військового командування Ізраїлю видно, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військові під час обшуків на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану знайшли "найсучаснішу" російську зброю.

Про це Нетаньягу сказав у інтерв’ю Le Figaro.

Як наголосив прем’єр Ізраїлю, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", – сказав Нетаньягу.

Він також сказав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

"Звичайно, наша мета – не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", – запевнив прем'єр, висловлюючись про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

Він назвав єдиною метою Ізраїлю "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Зауважимо, що Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли". Водночас ізраїльське військове командування 16 жовтня опублікувало кадри зі складом зброї у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. На фото серед російської зброї можна побачити, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла", виготовлені в період від 2018 до 2021 року.

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Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Знайдена в тенелях "Хезболли" зброя / Фото: israel-alma.org

До слова, на початку жовтня в Сирії ізраїльська армія авіаударом знищила партію зброї, яку через російську авіабазу Хмеймім переправляли з Ірану для терористів "Хезболли".

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