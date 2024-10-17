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Армія Ізраїлю знайшла "найсучаснішу" зброю РФ на базах "Хезболли" (фото)

Армія Ізраїлю знайшла "найсучаснішу" зброю РФ на базах "Хезболли" (фото)

Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial

Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено, але на фото від військового командування Ізраїлю видно, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військові під час обшуків на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану знайшли "найсучаснішу" російську зброю.

Про це Нетаньягу сказав у інтерв’ю Le Figaro.

Як наголосив прем’єр Ізраїлю, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", – сказав Нетаньягу.

Він також сказав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

"Звичайно, наша мета – не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", – запевнив прем'єр, висловлюючись про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

Він назвав єдиною метою Ізраїлю "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Зауважимо, що Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли". Водночас ізраїльське військове командування 16 жовтня опублікувало кадри зі складом зброї у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. На фото серед російської зброї можна побачити, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла", виготовлені в період від 2018 до 2021 року.

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Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тунелях
Знайдена в тунелях "Хезболли" зброя / Фото: t.me/idfofficial
Знайдена в тенелях
Знайдена в тенелях "Хезболли" зброя / Фото: israel-alma.org

До слова, на початку жовтня в Сирії ізраїльська армія авіаударом знищила партію зброї, яку через російську авіабазу Хмеймім переправляли з Ірану для терористів "Хезболли".

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