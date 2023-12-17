Армія Молдови розпочала військові навчання поблизу українського кордону та Придністров’я – що відомо

Навчання військових триватимуть відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік.

Армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров’я. 17 грудня військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть почали підготовку до навчання у центрі Бульбоака поблизу Придністров’я.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Молдови.

Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що розташовано неподалік Придністров’я. Триватимуть навчання з 17 грудня по 22 грудня.

"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік.

Армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров’я / Фото: Associated Press

Напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Молдова може стати "наступною жертвою розв'язаної Заходом гібридної війни проти Росії". В Кишиневі відреагували на такі погрози російського політика.

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