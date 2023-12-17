Армія Молдови розпочала військові навчання поблизу українського кордону та Придністров’я – що відомо

Навчання військових триватимуть відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік.
Армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров’я. 17 грудня військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть почали підготовку до навчання у центрі Бульбоака поблизу Придністров’я.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Молдови.
Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що розташовано неподалік Придністров’я. Триватимуть навчання з 17 грудня по 22 грудня.
"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.
Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік.
Напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Молдова може стати "наступною жертвою розв'язаної Заходом гібридної війни проти Росії". В Кишиневі відреагували на такі погрози російського політика.
Читайте також:
- Екскурсія за 12 тисяч "зелених": казначей лаври влаштував шоу на кордоні
- Приєднання України до Союзної держави та окупація Молдови: Портников про план Путіна
- Вступ України до ЄС: стало відомо, коли європейські лідери почнуть обговорення рішення саміту – Reuters