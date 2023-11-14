Армія оборони Ізраїлю відзвітувала про успіхи в Газі: які об'єкти ХАМАСу захопив ЦАХАЛ

У місті тривають запеклі бої між ізраїльською армією й терористами.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що захопила декілька важливих об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази. Зокрема, йдеться про парламент, урядову резиденцію і штаб-квартиру поліції.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що відомо

За словами представників ЦАХАЛу, бої в місті Газа тривають. Водночас ізраїльські військові забезпечують роботу гуманітарних коридорів. Так звані тактичні паузи допомагають мирним жителям евакуйовуватися на південь.

Військові заявили, що 7-ма бронетанкова бригада й піхотна бригада "Голані" захопили кілька важливих об'єктів ХАМАСу в районах міста Газа Шейх-Іджлін і Рімал. Серед них:

парламент;

будинок губернатора, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції, розвідувального підрозділу та інші об'єкти ХАМАСу, які використовувалися для підготовки до нападу 7 жовтня;

будівля інженерного факультету університету, яка використовувалася для виробництва та розроблення зброї;

комплекс ХАМАСу із тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами тримання під вартою.

Відомо, що кількість загиблих солдатів ЦАХАЛу, які загинули під час наземної операції в Газі, зросла до 46.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази. Терористи тікають на південь.

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