Армія оборони Ізраїлю зайшла до Сектора Гази: що відбувається

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Газа. Це здійснюється в межах "локальних рейдів", щоб очистити територію від потенційних терористів і знайти ізраїльтян, які зникли безвісти.

Про це пише The Times of Israel.

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У ЦАХАЛі заявляють, що війська знищили кілька терористів у цьому районі. Зокрема, йдеться про осередок ХАМАС, який випустив протитанкові керовані ракети по Ізраїлю. Війська не ввійшли вглиб Гази.

Крім того, військові намагалися відшукати те, що допоможе в пошуку зниклих безвісти.

"Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб знайти всі подробиці про зниклих безвісти та заручників", – говорить контрадмірал Даніель Хагарі.

За попередніми оцінками, 150-200 людей було взято в заручники ХАМАС під час його вбивчого нападу минулої суботи. Наразі ЦАХАЛ повідомив сім'ям 120 заручників про те, що їхні близькі утримуються у Секторі Гази.

Зауважимо, один з лідерів ХАМАС Халед Машал закликав мусульман усього світу влаштувати погром євреям у п'ятницю, 13 жовтня. Ізраїль просить своїх громадян по всьому світу бути обережними, у багатьох країнах вживають заходів для охорони єврейських громад, установ та закладів.

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