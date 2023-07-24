"Армія Польщі швидко вирішила б ці проблеми": у ГУР зробили нову заяву щодо "Вагнера" в Білорусі

На сьогодні в Білорусі немає заявлених 10 тис. "вагнерівців", однак пересування ще триває.

В угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі немає достатніх сил і засобів, щоб становити реальну загрозу для Польщі чи інших країн НАТО та ЄС.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" 24 липня.

Юсов зазначив, що коли лише з'явилася інформація про можливе перебування "вагнерівців" у Білорусі, йшлося про те, що "один із напрямків їх використання – це постійно дратувати й нервувати сусідів: країни-члени НАТО та Європейського Союзу".

Загроза з боку "Вагнера" для Польщі

"Якщо говорити про серйозність цих погроз – даруйте, в угруповання "вагнерівців" немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі. Якщо б такий крок відбувся, він був би самовбивчим для цієї структури. Переконаний, що армія Польщі лише зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила б ці проблеми", – запевнив представник української розвідки.

Як реагує Захід

Він також повідомив, що західні партнери України не перебільшують, але відстежують ситуацію з бойовиками "Вагнера" в Білорусі та "готуються". Адже йдеться про терористичну організацію на території іншої держави.

"Серед членів цієї структури багато людей чинили воєнні злочини, мають серйозний воєнний досвід. Тому, безумовно, зважати на цей фактор потрібно", – додав Юсов.

Скільки "вагнерівців" зараз перебувають у Білорусі

Представник ГУР повідомив, що заявлена кількість найманців "Вагнера" в Білорусі у 10 тис. бійців "є більше декларативною".

"Там їх стільки немає, але пересування ще відбувається. Стосовно озброєння й техніки – переважно озброєння і техніка залишаються під час виходу з тимчасово окупованих територій в окупаційному корпусі", – розповів Юсов.

Ситуація з "Вагнером" у Білорусі та погрози на адресу Польщі

Нагадаємо, бойовики ПВК "Вагнер" почали прибувати до Білорусі після невдалого заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина в РФ. В Держприкордонслужбі України інформували 22 липня, що на той момент на території РБ перебували орієнтовно 5000 "вагнерівців".

Напередодні в ГУР Міноборони України запевнили, що наразі "вагнерівці" державі не загрожують, однак розвідка відстежує їхню діяльність на території Білорусі.

Через загрозу бойовиків "Вагнера" на території РБ Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує збудувати там додаткову нову військову частину. На тлі цього президент РФ Володимир Путін вигадав, що Польща планує окупувати захід України, та пригрозив Варшаві "нагадати", що начебто "західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам".

Водночас самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко узявся заявляти про неприйнятність "передавання" Польщі українських земель та начебто готовність Білорусі надати підтримку жителям заходу України.

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