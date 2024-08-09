Армія РФ досягла певних успіхів на межі Запорізької та Донецької областей – ISW

Російські та українські джерела не повідомляли про бої в цьому районі.

Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів на південь від Великої Новосілки в районі кордону Запорізької та Донецької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північному сході Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Про це пише ISW.

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Повідомляється, що 8 серпня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але не досягли підтверджених успіхів у цьому районі. Російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися на південний схід від Водяного (на південний захід від Донецька), хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

"Російські війська 7 і 8 серпня продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного, Володимирівки та Вугледара. Повідомляється, що підрозділи російського 163-го танкового полку (150 мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу діють на Кураховому напрямку (захід і південний захід від Донецька)", – зазначається у звіті.

Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області 7 та 8 серпня.

Раніше в Інституті повідомляли, що військове командування російських агресорів неодноразово перебільшувало свою територіальні успіхи у війні проти України.

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