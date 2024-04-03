На фронті "задвохсотили" російського бойового медика "Кобзона": як він "мотивував" поранених військових (відео)

Росіяни показали, як їхні медики "мотивують" поранених військових триматися за своє нікчемне життя. Цікаво, що сам "висококваліфікований" лікар із позивним "Кобзон" вже "двохсотий".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Армія РФ показала, як її медики "мотивують" поранених військових

"Помиратимеш, виповзи на вулицю!"

На кадрах солдат армії РФ втрачає кров через відірвану кінцівку. Він каже, що не може йти.

"Це, бл**ть, сумно, братане! Не можеш йти – повзти доведеться. Я тобі зараз знеболю зроблю, ти зможеш повзти. Кріпися, є**ть. Няньчитись тут нема кому. Хочеш жити, брате, треба покрутиться. Зрозумів?", – відповів медик.

Блідий окупант почав "відключатися", проте "медик" вважає, що крові він втратив не так і багато.

"Та не помирай, почекає ще, поживеш! Лежати не можна, братанчик, треба говорити, не спати", – зазначив "Кобзон".

Неймовірно "турботливий" лікар запропонував пораненому покурити цигарку. Він констатував, що кінцівку йому "не зберуть", усе відріжуть.

"Дивись, помиратимеш, виповзи, будь ласка, на вулицю, добре? Я все, що міг тобі зробити, я зробив. То що, жити будеш, Петю? Я з тобою посиджу хвилин 10, потім проведу і підеш", – завершив свою місію "фахівець".

Окупанти повідомили, що що у день зйомки відео його таки врятували. Втім бойовий медик "Кобзон" відправився "на концерт" до свого однофамільця.

Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.

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