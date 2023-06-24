Армія РФ завдає ударів з авіації по трасі М-4, якою рухаються "вагнерівці" (фото)

У Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ.

Авіація ПКС РФ завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали з посиланням на військкорів РФ.

Армія РФ завдає ударів з авіації по трасі М-4. Фото/Telegram: ЗМП

Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, у колоні "вагнерівців", які рухаються на Москву помічені системи протиповітряної оборони.

Тим часом у "Вагнер" заявили, що Путін вибрав життя двох зрадників замість 25 тисяч "героїв".

"Спусковий гачок громадянської війни спустив Путін. Замість того, щоб відправити одного чи двох дегенератів у відставку він наказав нейтралізувати найбоєздатніший підрозділ Росії. Життя одного чи двох зрадників було поставлено на понад 25 тисяч героїв. Хто у цьому конфлікті зло вже очевидний. Перемога буде за ПВК "Вагнер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

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