Армія США скорочує тисячі посад, щоб підготуватися до наступної великої війни – CNN

Скорочення стосуватимуться в основному вже порожніх посад, тобто у США не звільнятимуть зі служби чинних військових.

Армія США скорочує кількість своїх посад приблизно на 24 тис. (майже на 5%) і проводить реструктуризацію, щоб бути більш здатною вести наступну велику війну. Таким чином у війську борються з нестачею кадрів, через що було неможливо залучити достатню кількість військових для заповнення всіх робочих місць.

Про це пише CNN.

Скорочення в американській армії стосуватимуться в основному вже порожніх посад – не справжніх військових – включно з роботами, пов’язаними з боротьбою з повстанцями. Їхня кількість збільшилася під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні не така вже потрібна. Близько 3000 скорочень припаде на сили спецоперацій.

Водночас, згідно з планом, планується додати близько 7500 військовослужбовців для інших критично важливих місій. Йдеться про підрозділи ППО та боротьби з безпілотниками, а також п’ять нових оперативних груп по всьому світу з розширеними можливостями кібернетики, розвідки та ударів на великій відстані.

Міністерка армії США Крістін Вормут сказала, що вона та головнокомандувач армії, генерал Ренді Джордж працювали над тим, щоб зменшити кількість посад, які були вільні або зайві.

Згідно з армійським документом, військова служба "значно переструктурована", і не вистачає солдатів для заповнення підрозділів, які існують. Скорочення, як сказано, є "місцями", а не "обличчями", тобто армія не проситиме солдатів залишити війська.

Багато років армія США не може заповнити тисячі вакантних посад

Видання звертає увагу, що це рішення відображає реальність того, що протягом багатьох років американська армія не може заповнити тисячі порожніх посад. Тоді як армія в її поточній структурі може налічувати до 494 тис. військових, загальна реальна кількість бійців становить близько 445 тис. Відповідно до нового плану, мета – протягом наступних п’яти років набрати достатню кількість військових, щоб досягти рівня 470 тис.

Заплановані зміни відбудуться після 20 років війни в Іраку та Афганістані, які змусили армію швидко та різко розширитися, щоб укомплектувати бригади, відправлені на фронт. Згодом американські військові зосередилися на конкуренції великих держав із такими противниками, як Китай і Росія, а також на загрозі з боку Ірану та Північної Кореї. А війна в Україні показала необхідність більшого акценту на системах ППО та високотехнологічних можливостях як для використання, так і для протидії безпілотникам повітряного та морського базування.

Керівники армії США сказали, що вони уважно переглянули всі спеціалізації служби в пошуках місць для скорочення. Крім того, вони розглянули поточні зусилля з модернізації армії за допомогою нової високотехнологічної зброї, щоб визначити, де слід зосередити додаткові сили.

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Які посади будуть скорочені в американській армії

Згідно з планом, армія скоротить близько 10 тис. посад інженерів і подібних спеціальностей, які були пов’язані з місіями по боротьбі з повстанцями. Додаткові 2700 скорочень надійдуть від підрозділів, які нечасто розгортаються та можуть бути скорочені, ще 6500 – з різних навчальних та інших посад.

Також буде скорочено близько 10 тис. посад у кавалерійських ескадронах, бойових групах бригади "Страйкер", бойових групах піхотних бригад і бригадах допомоги силам безпеки, які використовуються для навчання іноземних сил.

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Зазначається, що такі зміни є значним зрушенням для армії, щоб підготуватися до широкомасштабних бойових операцій проти більш досвідчених ворогів. Але ці зміни також підкреслюють суттєві виклики щодо вербування, з якими стикаються всі військові служби.

Недобір людей у військах США

Так, минулого фінансового року (закінчився 30 вересня 2023 року) американські флот, армія та повітряні сили не досягли своїх цілей щодо набору людей, тоді як Корпус морської піхоти та крихітні Космічні сили досягли своєї мети. Армія залучила трохи більше 50 тис. новобранців, що значно не досягає публічно заявленої мети в 65 тис.

У відповідь на це минулої осені військова служба розпочала кардинальний перегляд свого рекрутингу, щоб більше зосередитися на молодих людях, які навчалися в коледжі або шукають роботу на початку своєї кар’єри.

Зауважимо, раніше конкурентка Дональда Трампа за право висуватися від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі заявила, що Штати мають надати Україні всю необхідну допомогу, щоб американським військовим не довелося воювати з Росією.

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