Армійців підняли за тривогою: Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою

Підрозділ підняли за тривогою посеред ночі.

У Білорусі, 14 грудня, у другий день раптової перевірки боєготовності на полігон "Гозький", Гродненський район, перекидають танки. Підрозділ було піднято за тривогою о 3:00 (за мінським часом).

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що підрозділи сил негайного реагування зі складу 11-ї та 19-ї механізованих бригад 14 грудня отримали завдання здійснити марш на білоруські полігони, зокрема, із подоланням водних перешкод.

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Від 11 омбр до перевірки наразі залучено дві танкові роти сьомого окремого танкового батальйону — це щонайменше 20 танків Т-72Б ЗС РБ.

"Підрозділи мають здійснити марш із пункту постійно дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район (з подолання водної перешкоди, найімовірніше – у Лідському районі). Відомо, що підрозділ був піднятий за тривогою сьогодні о 3:00 (за мінським часом)", - йдеться в повідомленні.

Інформації про переміщення підрозділів 19 омбр немає. Але відомо, що вони форсуватимуть річку Березина на переправі в Мінській області.

Крім того, повідомляється, що також вирішили залучити до так званої перевірки боєготовності:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

Інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

Про висунення зазначених підрозділів із пункту постійної дислокації наразі не повідомлялося.

До слова, Гродненська область на заході межує з Польщею, на півночі – з Литвою.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, що 13 грудня диктатор Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.

У межах цього армія РБ також облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Щоправда, вони розташовані далеко від українського кордону.

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Також росіяни в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Йдеться про 24 одиниці військової техніки, включно з чотирма тралами з танками Т-80, мінометною батареєю, машинами зв'язку, інженерною технікою.

Втім, США наразі не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

В ISW вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що поки загрози нового вторгнення немає. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов, оцінюючи загрозу нападу з території РБ, сказав, що якщо білоруси сунуться, то він їм "не заздрить".

У середу, 14 грудня, біля кордону з Білоруссю вибухнула російська міна. У результаті - постраждала людина.

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