Армії Азербайджану та Туреччини пообіцяли діяти спільно у разі небезпеки для країн

Для країн не важливо, від кого буде надходити небезпека
Армії Азербайджану та Туреччини виступатимуть спільним фронтом у разі загрози для країн чи будь-яких провокацій.
Про це заявив голова Міністерства оборони Туреччини Хулусі Акар, звертаючись до учасників спільних турецько-азербайджанських військових навчань, повідомляє Укрінформ.
Він заявив, що будь-яка загроза спрямована проти обох краї, незалежно від того, хто її здійснює.
"Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога. Ми знаємо, як бути єдиною армією, однією силою, одним ударом, коли це необхідно», - сказав міністр.
Також він додав, що армії обох країн успішно та злагоджено виконали всі цілі навчань.
Нагадаємо, раніше політолог та публіцист Андрій Піонтковський заявив, що армії Туреччини й Азербайджану можуть обʼєднатися проти Ірану.
Крім того, ми інформували, що вплив президента Росії Володимира Путіна на регіональних союзників падає через провали у війні проти України та неспроможність підпорядкувати цю державу. Йдеться, зокрема, про вплив на країни Центральної Азії.
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