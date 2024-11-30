Армії РФ і Асада втекли з Алеппо, повстанці підійшли до столиці провінції Хама: що сталось за добу в Сирії

Сирійська опозиція розширює зону бойових дій на території провінції Алеппо та Ідліб, здобуваючи контроль над новими і новими населеними пунктами. За попередньою інформацією, готуються бої за мсто Хама (столиця одноіменної провінції на південь від Алеппо).
За останню добу військові і представники влади президента Башара Асада, клан якого перебуває при владі понад 53 роки, евакуювались з Алеппо. Здається, що навіть боїв за контроль над військовими базами і адміністративними будівлями не було.
Також є інформація, що повстанці повністю відвоювали в армії провінцію Ідліб, на території якої вони і базувались після оголошення перемир’я у 2020-ому. При цьому президент Башар аль-Асад досі не звернувся до нації з приводу подій у країні, яку він та його батько заливали кров'ю десятиліттями.
Редакція сайту ТСН.ua продовжує слідкувати за подіями в Сирії, де Росія зберігає свою військову і політичну присутність з 2015 року, а тепер змушена воювати на кілька фронтів, перекидаючи ресурси.
Доба на полі бою
Алеппо захоплений мілітарними опозиційними угруповуваннями, які розпочали свій наступ 27 листопада.
Сирійські військові оголосили про "тимчасове виведення військ" з північно-західного міста. Армія заявила, що повстанці увійшли в значну частину Алеппо, але армійські бомбардування не дозволили їм закріпитися на постійних позиціях.
Військові режиму пообіцяли "вигнати їх і відновити контроль держави ... над усім містом і його околицями". Ця заява стала першим публічним визнанням, що бійці опозиції на чолі з угрупованням "Гаят Тахрір аш-Шам" увійшли до Алеппо під час блискавичної атаки.
На багатьох відео можна побачити захоплених у полон війсьових Асада, а також російські військові автомобілі, які нібито залишають населені пункти під прапорами РФ.
BREAKING - Syrian opposition factions seize a Russian military armored vehicle in the northern Hama countryside, Syria. pic.twitter.com/zpOp2nW3lX— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) November 30, 2024
Повстанці знайшли іранські навчальні пункти, що по суті вчергове підтверджує участь Тегерану у збереженні влади Асада. На інших кадрах також видно, як люди скидають статую Басселя Асада, брата сирійського правителя, з верхівки коня під звуки святкової стрілянини.
Крім того, як передає агентство Reuters із посиланням на два повстанських джерела, опозиційні формування також захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, взявши під свій контроль всю провінцію, що стане ще одним значним ударом по Асаду.
Бої у провінції Хама
Як повідомляє агентство Al-Jazeera із посиланням на повстанців, сили опозиції ведуть наступ також і в напрямку великого міста Хама, що на півдні від Алеппо.
Ввечечері 30 листопада групи повстанців захопили місто Хан-Шейхун на півдні Ідлібу та продовжили просування, взявши під свій контроль кілька міст на півночі Хами, сереж яких Тайбат аль-Імам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хільфая, Калат-Мадік, Латамне, Соран, Кірнез, Мардес, Гамайєт і Термала.
Наразі повстанці наступають у бік міста Хама, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста, повідомляє Anadolu.
BREAKING - Assad, Russian and Iranian forces withdraw from Hama province to Homs province, Syria. pic.twitter.com/kl1kMaLcIb— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) November 30, 2024
Жертв усе більше
Щонайменше 16 мирних жителів загинули та ще 20 отримали поранення внаслідок жахливої різанини, вчиненої ймовірно російськими винищувачами, націленими на зібрання людей на кільцевій розв’язці Аль-Базель у місті Алеппо, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Лондоні.
Кількість мирних жителів і бійців, які загинули в провінції Ідліб і Алеппо під час операції «Стримування агресії» від 27 листопада, зросла до 327 осіб.
Участь у бомбардуваннях бере російська авіація. У Сирійській обсерваторії зазначили, що семеро членів підтримуваної Туреччиною "Національної армії" загинули 29 листопада під час авіаудару російських винищувачів по місту Сандаф у сільській місцевості Марае на схід від Алеппо в районі "Щит Євфрату".
Росія включилась
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні провів низку телефонних розмов. Одна з них була з іранським главою МЗС Аббасом Аракчі. Ініціював зідзвон на фоні суттєвої поразки Тегеран.
Як ідеться у повідомленні МЗС РФ, міністри погодилися з необхідністю активізації спільних зусиль, спрямованих на стабілізацію обстановки у Сирії, та термінового комплексного розгляду обстановки у рамках "Астанінського формату". “Підтверджено рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності САР", - йдеться у заяві за підсумками розмови.
Лавров також поговорив із турецьким міністром іноземних справ Хаканом Фіданом.
"У центрі бесіди була обстановка, що складається, в Сирії. З обох сторін висловлено серйозне занепокоєння небезпечним розвитком ситуації в САР у зв'язку з військовою ескалацією в провінціях Алеппо та Ідліб", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
Турецьке МЗС не випустило жодного релізу за результатами розмови. Лише турецьке видання CNN Türk підтвердило з посиланням на свої джерела цей факт без подробиць. “Джерела МЗС заявили, що під час телефонної розмови Фідана з російським колегою також порушувалися регіональні питання”, - йдеться у повідомленні.
Як повіломила турецька державна агенція “Анадолу”, сьогодні на відкритті сесії на тему «Війна і порядок: управління геополітичними змінами в світі, що змінюється», що проходить у рамках 8-го форуму TRT World, Хакан Фідан заявив, що забезпечення стабільності у Сирії, Іраку, на Близькому Сході та Південному Кавказі, у Східному Середземномор'ї та Чорному морі є пріоритетною метою для Туреччини.
Іранський інтерес
Міністри закордонних справ Ірану та Росії поговорили по телефону в суботу, висловивши свою підтримку Сирії проти сил повстанців, які захопили Алеппо.
У дописі в Telegram Аббас Арагчі з Ірану сказав, що з Лавровим також домовились про «необхідність координації» між Росією, Іраном і Туреччиною з цього питання.
Він додає, що це допоможе «нейтралізувати цю небезпечну змову».
У російському МЗС зазначають, що сторони обговорили "серйозну стурбованість" розвитком ситуації в Сирії та домовилися координувати свою відповідь.
Своєю чергою, Аракчі під час телефонної розмови зі своїм сирійським колегою в п'ятницю звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль у тому, що вони стоять за нападом повстанців.