Армії РФ і Асада втекли з Алеппо, повстанці підійшли до столиці провінції Хама: що сталось за добу в Сирії

Сирійська опозиція розширює зону бойових дій на території провінції Алеппо та Ідліб, здобуваючи контроль над новими і новими населеними пунктами. За попередньою інформацією, готуються бої за мсто Хама (столиця одноіменної провінції на південь від Алеппо).

За останню добу військові і представники влади президента Башара Асада, клан якого перебуває при владі понад 53 роки, евакуювались з Алеппо. Здається, що навіть боїв за контроль над військовими базами і адміністративними будівлями не було.

Також є інформація, що повстанці повністю відвоювали в армії провінцію Ідліб, на території якої вони і базувались після оголошення перемир’я у 2020-ому. При цьому президент Башар аль-Асад досі не звернувся до нації з приводу подій у країні, яку він та його батько заливали кров'ю десятиліттями.

Редакція сайту ТСН.ua продовжує слідкувати за подіями в Сирії, де Росія зберігає свою військову і політичну присутність з 2015 року, а тепер змушена воювати на кілька фронтів, перекидаючи ресурси.

Доба на полі бою

Алеппо захоплений мілітарними опозиційними угруповуваннями, які розпочали свій наступ 27 листопада.

Сирійські військові оголосили про "тимчасове виведення військ" з північно-західного міста. Армія заявила, що повстанці увійшли в значну частину Алеппо, але армійські бомбардування не дозволили їм закріпитися на постійних позиціях.

Військові режиму пообіцяли "вигнати їх і відновити контроль держави ... над усім містом і його околицями". Ця заява стала першим публічним визнанням, що бійці опозиції на чолі з угрупованням "Гаят Тахрір аш-Шам" увійшли до Алеппо під час блискавичної атаки.

На багатьох відео можна побачити захоплених у полон війсьових Асада, а також російські військові автомобілі, які нібито залишають населені пункти під прапорами РФ.

BREAKING - Syrian opposition factions seize a Russian military armored vehicle in the northern Hama countryside, Syria. pic.twitter.com/zpOp2nW3lX — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) November 30, 2024

Повстанці знайшли іранські навчальні пункти, що по суті вчергове підтверджує участь Тегерану у збереженні влади Асада. На інших кадрах також видно, як люди скидають статую Басселя Асада, брата сирійського правителя, з верхівки коня під звуки святкової стрілянини.

Крім того, як передає агентство Reuters із посиланням на два повстанських джерела, опозиційні формування також захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, взявши під свій контроль всю провінцію, що стане ще одним значним ударом по Асаду.

Бої у провінції Хама

Як повідомляє агентство Al-Jazeera із посиланням на повстанців, сили опозиції ведуть наступ також і в напрямку великого міста Хама, що на півдні від Алеппо.

Ввечечері 30 листопада групи повстанців захопили місто Хан-Шейхун на півдні Ідлібу та продовжили просування, взявши під свій контроль кілька міст на півночі Хами, сереж яких Тайбат аль-Імам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хільфая, Калат-Мадік, Латамне, Соран, Кірнез, Мардес, Гамайєт і Термала.

Наразі повстанці наступають у бік міста Хама, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста, повідомляє Anadolu.

BREAKING - Assad, Russian and Iranian forces withdraw from Hama province to Homs province, Syria. pic.twitter.com/kl1kMaLcIb — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) November 30, 2024

Жертв усе більше

Щонайменше 16 мирних жителів загинули та ще 20 отримали поранення внаслідок жахливої ​​різанини, вчиненої ймовірно російськими винищувачами, націленими на зібрання людей на кільцевій розв’язці Аль-Базель у місті Алеппо, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Лондоні.

Кількість мирних жителів і бійців, які загинули в провінції Ідліб і Алеппо під час операції «Стримування агресії» від 27 листопада, зросла до 327 осіб.

Участь у бомбардуваннях бере російська авіація. У Сирійській обсерваторії зазначили, що семеро членів підтримуваної Туреччиною "Національної армії" загинули 29 листопада під час авіаудару російських винищувачів по місту Сандаф у сільській місцевості Марае на схід від Алеппо в районі "Щит Євфрату".

Росія включилась

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні провів низку телефонних розмов. Одна з них була з іранським главою МЗС Аббасом Аракчі. Ініціював зідзвон на фоні суттєвої поразки Тегеран.

Як ідеться у повідомленні МЗС РФ, міністри погодилися з необхідністю активізації спільних зусиль, спрямованих на стабілізацію обстановки у Сирії, та термінового комплексного розгляду обстановки у рамках "Астанінського формату". “Підтверджено рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності САР", - йдеться у заяві за підсумками розмови.

Лавров також поговорив із турецьким міністром іноземних справ Хаканом Фіданом.

"У центрі бесіди була обстановка, що складається, в Сирії. З обох сторін висловлено серйозне занепокоєння небезпечним розвитком ситуації в САР у зв'язку з військовою ескалацією в провінціях Алеппо та Ідліб", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Турецьке МЗС не випустило жодного релізу за результатами розмови. Лише турецьке видання CNN Türk підтвердило з посиланням на свої джерела цей факт без подробиць. “Джерела МЗС заявили, що під час телефонної розмови Фідана з російським колегою також порушувалися регіональні питання”, - йдеться у повідомленні.

Як повіломила турецька державна агенція “Анадолу”, сьогодні на відкритті сесії на тему «Війна і порядок: управління геополітичними змінами в світі, що змінюється», що проходить у рамках 8-го форуму TRT World, Хакан Фідан заявив, що забезпечення стабільності у Сирії, Іраку, на Близькому Сході та Південному Кавказі, у Східному Середземномор'ї та Чорному морі є пріоритетною метою для Туреччини.

Іранський інтерес

Міністри закордонних справ Ірану та Росії поговорили по телефону в суботу, висловивши свою підтримку Сирії проти сил повстанців, які захопили Алеппо.

У дописі в Telegram Аббас Арагчі з Ірану сказав, що з Лавровим також домовились про «необхідність координації» між Росією, Іраном і Туреччиною з цього питання.

Він додає, що це допоможе «нейтралізувати цю небезпечну змову».

У російському МЗС зазначають, що сторони обговорили "серйозну стурбованість" розвитком ситуації в Сирії та домовилися координувати свою відповідь.

Своєю чергою, Аракчі під час телефонної розмови зі своїм сирійським колегою в п'ятницю звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль у тому, що вони стоять за нападом повстанців.