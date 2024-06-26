Армії увірвався терпець: броньована машина протаранила вхід до президентського палацу (відео)

У середу, 26 червня, болівійські збройні сили захопили центральну площу столиці країни Ла-Паса, а броньована машина протаранила вхід до президентського палацу. Слідом увійшли озброєні солдати, що викликало побоювання військового перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Перед штурмом президенського палацу високопоставлений генерал Хуан Хосе Зуніга повідомив місцевому телеканалу, що начальники збройних сил прийшли “висловити занепокоєння” ситуацією в країні.

“Буде новий кабінет міністрів, безперечно, все зміниться, наша країна не може більше так існувати. Припиніть руйнувати, припинити зубожіння нашої країни, припинити принижувати нашу армію”, — сказав він, перебуваючи в оточенні солдатів.

Президент Болівії Луїс Арсе засудив "нерегулярну мобілізацію" деяких армійських підрозділів у Ла-Пасі.

Колишній болівійський лідер Ево Моралес звинуватив високопоставленого генерала в організації державного перевороту.

Моралес, який публічно розійшовся з Арсе, хоча обидва належать до одного соціалістичного руху, сказав, що його прихильники мобілізуються на підтримку демократії. Він звинуватив Зунігу в прагненні організувати державний переворот і оголосив про загальну зупинку роботи, включаючи заклик до блокування доріг.

"Ми не дозволимо збройним силам порушувати демократію і залякувати людей", - сказав Моралес.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року венесуельський диктатор та друг Путіна Ніколас Мадуро провів у країні опитування про зазіхання на територію сусідньої Гаяни, де є великі запаси нафти. 95% відсотків венесуельців начебто підтримали створення нового штату у чужій державі.

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