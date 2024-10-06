Артефакти, викрадені РФ в Україні, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку — Костін

Окрім систематичного знищення культурної спадщини, Росія здійснює крадіжки культурних цінностей, а потім ці артефакти з’являються на міжнародному чорному ринку.

Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

"Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку", - зазначив Костін.

За його словами, вже є достатньо доказів, щоб відкрити нові кримінальні провадження щодо цих російських злочинів

Він додав, що завдяки тісній співпраці з колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, Офіс генпрокурора зміг зібрати всю необхідну інформацію про цю категорію злочинів. Зокрема, отримана інформація дозволила "створити спеціальний підрозділ в офісі" генпрокурора.

"Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, росіяни крадуть реліквії, щоб не було колективної пам'яті. Про це стало відомо з репортажу кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Вона розповіла неймовірні історії про сімейні реліквії, які дивом збереглися.

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