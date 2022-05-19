Артилерія, радари та інша техніка: Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден вітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги.
Зокрема, США передадуть на поле бою українським захисникам додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Байден зазначив, що на сьогодні США надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки. Він додав, що адміністрація Білого дому продовжить прискорювати доставку додаткової зброї та обладнання, на які Конгрес надав повноваження, аби "хоробрі українці закінчили війну".
"І сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги в безпеці, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ці озброєння та обладнання підуть безпосередньо на передову", - заявив президент США.
У Міністерстві оборони США наголосили, що Америка разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.
Новий пакет американської допомоги включатиме:
- 18 155-мм гаубиць M777;
- 18 машин для буксирування гаубиць;
- 3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;
- польове обладнання та запасні частини.
Нагадаємо, держсекретар США Естонії Блінкен повідомив, що його відомство схвалило надати Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол.
Також відомо, що у четвер, 19 травня, Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол.
Читайте також:
- "Чекаємо на підпис Байдена": Зеленський подякував Сенату за ухвалене рішення виділити 40 млрд дол. Україні
- "Зброя – перекладач на мову, яку розуміє РФ": Офіс президента про виділену Сенатом США військову та гуманітарну допомогу
- "Нас не хотіли чути, поки не стало запізно": Єрмак закликав ЄС санкціями зруйнувати енергетичну диктатуру Росії