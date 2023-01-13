Артистки і переможниці конкурсів краси: спливли нові факти про коханок Лукашенка

Диктатор і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нерідко з'являється на публіці з різними жінками. Відомо, що з офіційною дружиною він нібито не живе ще від моменту першого обрання президентом 1994 року, а наймолодшого, третього сина, Миколу диктаторові народила його колишня особиста лікарка. Більше того, чутки про його коханок постійно випливають у ЗМІ.

Про "історії кохання" 68-річного Лукашенко та невідомі раніше факти з його особистого життя дізналося видання "Беларусь головного мозга" (БГМ).

Офіційна дружина Галина

Галина Лукашенко (Желнерович) народилася в звичайній білоруській родині 1955 року. З майбутнім президентом вона познайомилася ще в школі, в селі Рижковичі. Галина була донькою вчительки Лукашенко. Вони одружилися, коли вусатому диктаторові було лише 19 років, тоді вони закінчували історичний факультет Могильовського університету. У шлюбі у них народилося двоє синів. Але, як зазначає видання, щойно Лукашенко почав будувати політичну кар'єру, він одразу ж переїхав від дружини та почав ходити "наліво". Але офіційно, за документами, Галина - досі дружина диктатора, і навіть потрапила під західні санкції.

Фото: Фото з відкритих джерел

"Злі язики кажуть, що вона є одним із гаманців Лукашенка. Та й сам Лукашенко не зачиняв двері перед носом дружини. Вона часто буває в його резиденції. Більше того, до останнього Лукашенко постійно приїздив до своєї тещі Олени Желнерович, яку вважав дуже близькою людиною, але 2019 року вона померла. Лукашенко був присутнім на похоронах", - зазначає "Беларусь головного мозга".

Матір позашлюбного сина Колі

Колишня особиста лікарка Лукашенка Ірина Абельська є матір'ю наймолодшого сина Колі, який постійно супроводжує свого батька. Восени 1994 року вона стала особистим лікарем білоруського диктора та дуже часто супроводжувала його. Як дізналося видання, 2001 року вона стала головним лікарем республіканської лікарні управління справами президента. Через деякий час, за даними журналістів, її матір Людмила Постоялко стала міністеркою охорони здоров'я Білорусі (ред. - була на посаді від 2002 до 2005 років).

Фото: www.azattyq.org

"Сам Лукашенко ставиться грубо до матері свого наймолодшого сина, чим неодноразово шокував деяких міністрів. До речі, один із них розповідав, що Ірина Степанівна не витримувала, коли інші панянки намагалися кокетувати з Лукашенком", - пише видання.

2004 року Ірина Абельська народила сина. Ймовірно, батьком хлопчика є Олександр Лукашенко. "Наприкінці 90-х чиновники Білорусі вважали Абельську найвпливовішою жінкою країни, через неї передавали прохання Лукашенку... Та білоруський диктатор зраджував її постійно, а через деякий час, за чутками, Лукашенко видав її заміж за свого охоронця, а сам відкрито почав крутити романи", - дізналися журналісти.

Чергова пасія - співачка

За даними видання, черговою коханкою Лукашенка стала білоруська співачка Ірина Дорофєєва. 2007 року, відвідавши театр її пісні, Лукашенко особисто підписав державну програму "Ірина Дорофєєва - обличчя Білорусі".

Після цього зображення співачки з'явилися на вулицях Мінська, пакетах та навіть бейсболках. Вона також почала супроводжувати Лукашенка під час його відпусток до Сочі та під час Слов'янського базару у Вітебську, додає "Беларусь головного мозга".

Фото: Фото з відкритих джерел

Акторка Марта Голубєва

Вперше її ім'я почули влітку 2008 року - тоді 18-річна брюнетка витанцьовувала поряд із Лукашенком на концерті на День незалежності. Того ж літа, як наголошує видання, вона стала власницею квартири в елітному районі Мінська - Дроздах. Весною 2013 року Марта супроводжувала Лукашенка під час візиту до театру імені Янка Купали, який щойно відкрився після реконструкції. Також вона сиділа поруч із диктатором на фіналі "Міс Білорусь-2016" та ще неодноразово з'являлася з ним.

Переможниці конкурсів краси

2017 року у Лукашенка з'явилося нове кохання - майбутня фінансистка Крістіна Невера. Дівчина виграла конкурс краси "Королева Весна-2016" у Вітебську. Дар'я Шманай - це ще одна переможниця конкурсу краси та дівчина, яку часто бачили на заходах за участі Лукашенка. Офіційно її називали співробітницею протоколу.

А під час візитів Лукашенка до Росії його постійно супроводжували 4-5 жінок модельної зовнішності, згадує один із членів російських дипломатичних делегацій. Як розповідають журналісти, коли Лукашенко приїздив до Сочі та селився у своїй президентській резиденції, вони селилися поруч.

Фото: Associated Press

Нинішні коханки

2018 року Лукашенко зустрічає свою сужену, з якою, за даними видання, його стосунки тривають і досі. Наймолодшою депутаткою нижньої палати парламенту Білорусі 2019 року стала 22-річна королева краси Марія Василевич. Їх часто бачать разом на різних фестивалях, хокейних матчах, а також на Чемпіонаті світу з футболу-2018 у РФ. The Times стверджує, що Лукашенко нагородив Василевич державною медаллю "За вклад у культуру та благодійність".

Фото: із соцмереж

Наразі, за словами видання, в Мережі активно обговорюють нову пасію фейкового президента Білорусі Анастасію Азарицьку.

Варто зазначити, що точний список коханок Лукашенка, як зазначає "Беларусь головного мозга", можна продовжувати без кінця і краю, бо "він ще той представник сімейних цінностей".

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