Асад приховував масові поховання: Reuters викрило таємну операцію сирійського режиму

Масові поховання в Сирії / © reuters.com

Уряд Башара Асада протягом двох років проводив секретну операцію з перевезення тисяч тіл з одного з найбільших відомих масових поховань у Сирії — поблизу Кутейфи — до нового, ретельно прихованого місця у пустелі за межами міста Думайр, більш ніж за годину їзди від столиці.

Про це повідомило агентство Reuters.

Про змову військових Асада з метою розкопати масове поховання в Кутейфі та створити нове — у віддаленій пустелі — раніше не повідомлялося.

Щоб встановити точне місце поховання та масштаби операції, журналісти Reuters опитали 13 осіб, які безпосередньо брали участь у перевезенні тіл, вивчили документи, отримані від причетних посадовців, і проаналізували сотні супутникових знімків.

Поховання в Сирії / © Reuters

Операція отримала кодову назву “Переміщення Землі” і тривала від 2019-го до 2021 року. Її метою, за словами очевидців, було приховати злочини сирійського режиму та створити видимість “нормалізації” перед спробами відновлення міжнародного іміджу Асада.

Reuters надіслало запит до уряду президента Ахмеда аш-Шараа із проханням прокоментувати результати розслідування, але відповіді наразі не отримало. Агентство не розкриває точне місцерозташування нової могили, щоб запобігти її можливому пошкодженню.

За даними розслідування, нове поховання в пустелі Думайр складається щонайменше з 34 траншей загальною довжиною близько двох кілометрів. Це одне з найбільших відомих місць масових поховань, що виникли під час громадянської війни в Сирії. Свідчення очевидців дозволяють припустити, що там поховані десятки тисяч людей.

Поховання в Кутейфі уряд почав використовувати ще близько 2012 року — на початку війни. За свідченнями, там спочивали солдати, ув’язнені та жертви катувань, які померли у в’язницях і військових шпиталях.

2014 року сирійський правозахисник оприлюднив фото могили, які вперше вказали на її існування. Точні координати стали відомі лише через кілька років завдяки судовим матеріалам і новим журналістським розслідуванням.

За словами свідків, від лютого 2019-го до квітня 2021 року майже щотижня шість-вісім вантажівок вивозили з Кутейфи землю та людські останки до пустелі Думайр. Reuters не змогло підтвердити, чи перевозили тіла також з інших місць, і не виявило жодних офіційних документів, де б згадувалася ця операція.

Учасники операції — серед них водії, механіки, оператори бульдозерів та офіцери Республіканської гвардії — згадують жахливий сморід, який супроводжував кожне перевезення.

Колишній диктатор Башар Асад, який після падіння режиму наприкінці минулого року втік до Росії, і кілька високопосадовців, названих ключовими учасниками операції, наразі недосяжні для коментарів.

За словами одного з колишніх офіцерів гвардії, ідея “переміщення тіл” виникла наприкінці 2018 року, коли Асад уже наближався до перемоги у війні. Метою було приховати докази злочинів і підготувати ґрунт для поступового повернення Сирії до міжнародного визнання.

На той момент міжнародні організації та правозахисні групи не мали доступу до жодної з в’язниць чи місць масових поховань у Сирії.

Двоє водіїв вантажівок та колишній офіцер, опитані агентством Reuters, розповіли, що військове керівництво віддавало розпорядження вивозити людські останки з братської могили в Кутейфі “з метою розчищення” та приховування доказів масових убивств. На момент падіння режиму всі 16 траншей у Кутейфі, зафіксовані журналістами, були спорожнілі.

Правозахисні організації Сирії оцінюють загальні втрати в системі безпеки режиму більше ніж у 160 тисяч людей; багато з них, за їхніми даними, поховані саме в десятках масових могил, створених за роки правління Асада. Організовані ексгумації та ДНК-аналіз могли б допомогти встановити долі цих людей і частково залікувати одну з найглибших ран у сучасній історії країни. Проте через брак ресурсів та фахівців більшість відомих поховань у Сирії досі не розкопані й не документовані.

