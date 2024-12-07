Асад в облозі: сирійський диктатор відчайдушно чіпляється за владу та життя

Президент Сирії Башар Асад наказав армії стягнути всі сили до Дамаска, щоб захистити столицю від повстанців. У своїй останній відчайдушній спробі зберегти владу Асад намагається через дипломатичних посередників налагодити відносини з США та обраним президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні обізнані джерела.

Видання зазначає, що Асад, по суті, "поступився" більшою частиною країни повстанцям, які за кілька днів провели стрімкий наступ і захопили великі міста Алеппо і Хама. Сьогодні бої йдуть уже на вулицях Хомса, а загони повстанців відокремлює від Дамаска лише 30 км.

"Поки його війська, що залишилися, окопуються, давній правитель Сирії заявляє [через посередників — ред.], що готовий піти на угоду, яка дозволила б йому зберегти владу над територією, контрольованою його армією, або гарантувати йому зелений коридор для втечі у вигнання", — йдеться у статті.

Джерела стверджують, що одна з пропозицій, яку Асад зробив США через Об'єднані Арабські Емірати, полягає в тому, що Сирія припинить співпрацю з терористичним угрупуванням "Хезболла", яке підтримує Іран, якщо Захід допоможе зупинити бойові дії.

Інше послання Асад відправив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану через сирійського православного патріарха Ігнатія Єфрема ІІ. У ньому йдеться, що у разі перемоги ісламістських повстанців, християнська меншість сирійців опиниться перед екзистенційною загрозою своєму існуванню. Християнська громада Сирії складає близько 10% 24-мільйонного населення країни.

За словами помічника патріарха, Асад розраховує, що угорський прем'єр повідомить про цю небезпеку нового президента США.

Російські літаки, дислоковані із Сирії, почали завдавати авіаударів навколо Хомса, щоб спробувати зупинити просування повстанців. Але, побоюючись, що цієї допомоги буде недостатньо, Асад продовжує переговори неофіційними каналами.

Основна їх мета – зберегти контроль над частиною країни та задовольнити вимоги Туреччини про політичний перехід та можливе повернення мільйонів сирійських біженців, які за роки хаосу в Сирії стали серйозною проблемою для Анкари.

За словами співрозмовників журналістів, Асад також пропонує ухвалити нову конституцію і навіть веде переговори з опозицією, яка переважно перебуває у вигнанні. Однак наразі складно сказати, чи принесуть ці зусилля плоди, оскільки зараз жодна сила, ані всередині Сирії, ані у світі, не може повністю контролювати ситуацію.

"Я не думаю, що будь-яка зовнішня сила має важелі впливу, щоб змінити перебіг подій у Сирії. Наразі більшість ставок роблять на те, що режим Асада не зможе втриматися", – сказав Андреас Кріг, директор британської аналітичної компанії MENA Analytica.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна в Сирії не стосується США, і треба дозволити конфлікту розвиватися природним шляхом. На думку обраного президента США, Росія теж не допоможе Сирії, оскільки втратила у війні проти України понад 600 тисяч солдатів.

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