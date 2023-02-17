"Ашан" допомагає російській армії та здає своїх співробітників до військкоматів — The Insider

Російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення РФ до України постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога". У пресслужбі французького "Ашана" все спростовують і кажуть, що компанія "поза політикою".

Про всі подробиці скандалу стало відомо після розслідування The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat.

За даними ЗМІ, так звана гуманітарна допомога складалася як із товарів зі складів "Ашана", так і товарів, зібраних волонтерами на території магазинів мережі у різних регіонах РФ. У деяких регіонах постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Зазначається, що згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до виходу компанії з РФ.

Журналісти стверджують, що не тільки "Ашан", а й холдинг "Леруа Мерлен" займався постачанням товарів на окуповані території. Зокрема, журналісти посилаються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Компанія збирала і передавала до військкоматыв дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації допомагала військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького "Ашана" заявили, що компанія перебуває "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".

Український "Ашан" теж відреагував на скандал.

"Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - йдеться у повідомленні.

Довідка:

На російський ринок припадає 10% світових продажів Auchan – це €3,2 млрд виторгу. Компанія має в РФ 231 магазин. Гендиректор Auchan Ів Клод раніше заявив, що мережа продовжить роботу в РФ, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

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