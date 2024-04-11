Астероїд знищить сонце: вчені зрозуміли, яким буде кінець Сонячної системи

Вчені з декількох університетів, зокрема з Уорькського, провели дослідження щодо впливу білих карликів на планетні системи, такі як наша Сонячна.

Про це пише The Guardian.

Як стало відомо, вчені досліджували вплив великої гравітації білих карликів на астероїди, супутники та планети, які перебувають на невеликій від них відстані. Вплив продемонстрував, що об’єкти розриваються на менші частини та врешті-решт перетворюються на пил.

Вчені дійшли висновку, що в перспективі, коли наша Сонячна система стане білим карликом, астероїди між Марсом і Юпітером, а також супутники Юпітера, можуть бути розтерті Сонцем у формі білої зірки. Дослідники з'ясували, що швидкість еволюції таких систем може бути значно швидшою, ніж вони очікували.

В ході дослідження фахівці встановили дані про яскравість трьох різних білих карликів протягом 17 років. Науковці зосередилися на змінах в яскравості цих зірок, що вказують на їх руйнування.

Дослідження також показало, що поведінка цих систем може бути дуже непередбачуваною і змінюватися дуже швидко протягом кількох років. Зараз вчені розуміють, що шлях Сонячної системи буде досить складним. Земля, ймовірно, буде поглинута Сонцем, перш ніж воно стане білим карликом.

Нагадаємо, що мексиканський телеканал RCG Media під час трансляції повного сонячного затемнення, яке відбулося 8 квітня, випадково показав інтимні місця чоловіка.