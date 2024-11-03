Астронавт NASA показав полярне сяйво над Землею з висоти 400 кілометрів: яскраве фото

На кадрі з космосу зафіксовано також смуги вогнів міст у Північній Америці, над якими пролітала МКС.

Астронавт NASA Дон Петтіт, відомий своїми фотографіями з довгою витримкою з Міжнародної космічної станції (МКС), зафіксував краєвиди з полярним сяйвом та яскравими смугами від вогнів міст у Мексиці та Сполучених Штатах.

Про це повідомило видання Space.com.

Через велику швидкість польоту та обертання Землі вогні міст у Північній Америці злилися в суцільні смуги.

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Дві чіткі та доволі широкі смуги зеленого та рожевого кольорів на обрії планети в лівій частині фото — полярне сйво, яке з’являється, коли енергетичні частинки від Сонця взаємодіють із верхніми шарами атмосфери Землі.

Петтіт, який виконує свою четверту місію на космічній станції та добре відомий своїми орбітальними фотозйомками, якими він займається у вільний час.

Нагадаємо, марсохід NASA Perseverance виявив на планеті таємничі зелені плями, які можуть свідчити про інопланетне життя.

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