Астронавт NASA шокував виглядом урагану з космосу, що стане найсильнішим за останнє століття – відео

Астронавт поділився кадрами того, який насправді вигляд має ураган із космосу.

Про це пише LADbible.

Ураган "Мілтон" має накрити узбережжя Флориди, США, після того, як минулої ночі стало відомо, що він знову став ураганом п'ятої категорії.

За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона це означає, що місцевості буде завдано "катастрофічної шкоди", а швидкість вітру сягатиме 252 км/год або вище. За даними Національної метеорологічної служби, багато будинків буде зруйновано, а перебої в електропостачанні триватимуть від декількох тижнів до декількох місяців, що зробить цю територію непридатною для проживання в найближчому майбутньому.

Пані мер Тампа-Бей, міста, розташованого на західному узбережжі Флориди, звернула увагу на серйозність ситуації, виступаючи на пресконференції в понеділок, 7 жовтня. Джейн Кастор пояснила: "Це справжня справа з Мілтоном. Якщо ви хочете боротися з матір'ю-природою, вона перемагає у 100 відсотках випадків". Потім вона холодно сказала жителям, що якщо вони не евакуюються, то "помруть".

Очікується, що це буде найсильніший шторм у регіоні за останні сто років, оскільки деякі відпочивальники опинилися в пастці в сонячному штаті, збираючи найнеобхідніші речі в очікуванні удару циклону.

Є люди, які також спостерігають за формуванням шторму, лише вони перебувають на висоті 400 км над нашими головами.

Астронавти на Міжнародній космічній станції були змушені спостерігати за формуванням урагану з космосу, оскільки Метью Домінік – льотчик-випробувач ВМС США і пілот NASA – поділився жахливими кадрами стихійного лиха, що насувається, зняті з корабля Dragon Endeavour компанії SpaceX, який прикріплений до МКС.

Ураган із космосу / Фото: x.com/dominickmatthew

На кадрах видно, як МКС пролітає над колосальним ураганом зі швидкістю близько 28 000 км/год – середньою швидкістю станції, яка дозволяє їй обертатися навколо Землі кожні 90 хвилин.

Величезні білі обриси урагану роблять його схожим на кадри з фільму-антиутопії, оскільки він прямує до суходолу, де ввечері 9 жовтня має обрушитися на центральне узбережжя Мексиканської затоки штату.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Зняті кадри, як написав астронавт у своєму дописі, були зняті в режимі сповільненого знімання: "Таймлапс, пролітаючи повз ураган Мілтон близько 2 годин тому. Експозиція 1/6400 секунди, 14 мм, ISO 500, інтервал 0,5 секунди, 30 кадрів в секунду".

Користувачі соціальних мереж поділилися в коментарях своїми думками про ці моторошні кадри: "Це схоже на щось із фільму "Післязавтра", "Здалеку має такий спокійний вигляд", "Боже мій... Надихає і лякає водночас".

Нагадаємо, ураган "Хелен" вбив у США понад 200 осіб. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: