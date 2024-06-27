Астронавти NASA на МКС ховалися від сотні уламків російського супутника

З якої причини російський супутник розлетівся на шматки, наразі невідомо.

Виведений з експлуатації російський супутник раптово розлетівся на понад 100 уламків на орбіті, що змусило астронавтів NASA на Міжнародній космічній станції сховатися приблизно на годину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на космічне агентство США.

Подія сталася близько 16:00 за Грінвічем (14:00 за Києвом) у середу, 26 червня, на орбіті поблизу космічної станції. Радари американської компанії LeoLabs, що займаються спостереженням за космосом, зафіксували кілька фрагментів російського супутника.

Космічне командування США, яке має власну глобальну мережу радарів для відстеження космосу, підтвердило, що супутник раптово створив “понад 100 уламків, які можна відстежити”.

Шість американських астронавтів, які зараз перебувають на МКС, були попереджені командою управління місією NASA в Х’юстоні близько 01:00 за Грінвічем у четвер, 27 червня, про необхідність виконати процедуру “безпечної гавані”, коли кожен член екіпажу переміщується в космічний корабель, на якому астронавти прибули на космічну станцію, якщо виникне необхідність термінового відльоту.

Астронавти вийшли зі свого космічного корабля приблизно через годину та відновили звичайну роботу на станції, повідомили в NASA.

Чому супутник розлетівся на шматки

Поки що не було подробиць про те, що стало причиною поломки російського супутника спостереження Землі РЕСУРС-П1, який оголосили виведеним з експлуатації у 2022 році.

Відомо, що протягом приблизно 88-хвилинного вікна початкового розпаду, російський ракетний майданчик Плесецьк був одним із багатьох місць на Землі, над якими він пролетів. Однак в повітряному просторі чи на морі не було жодних вказівок на те, що Росія запустила ракету для удару по супутнику, стверджує астроном з Гарварду Джонатан Макдауелл.

“Мені важко повірити, що вони використали б такий великий супутник як мішень. Але з росіянами в ці дні, хто знає”, - зауважив фахівець.

Він припустили, що розпад на шматки міг бути спричинений проблемою із супутником, наприклад, залишками палива на борту, що спричинило вибух.

У 2021 році Роскосмос зняв з експлуатації RESURS-P1 через збої бортового обладнання, оголосивши про це наступного року. Супутник з тих пір, здавалося, знижує свою висоту через шари інших активних супутників для можливого повторного входу в атмосферу.

Росія запустила в космос військовий апарат - щоб стежити за урядовим супутником США

Нагадаємо, ще 2021 року космічне командування США заявило, що Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тисячі уламків.

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