Астрономи вперше отримали радіосигнал від незвичної нейтронної зірки

Астрономи отримали радіосигнал від незвичної нейтронної зірки, яка обертається навколо своєї осі з високою швидкістю та в цей час випромінює радіохвилі.

Про це пише видання IFLScience.

Як зазначається, вчені вперше виявили нейтронну зірку з дуже повільною швидкістю обертання, що кидає виклик сучасним теоріям.

Астрономи отримали радіосигнал від незвичайної нейтронної зірки за допомогою радіотелескопа ASKAP. Коли масивна зірка стискається під впливом власної гравітації, вона вибухає надновою і залишається лише надщільний об'єкт - тобто нейтронна зірка. Деякі з них обертаються навколо своєї осі з високою швидкістю та водночас випромінюють радіохвилі. Іноді такі зірки здійснюють сотні обертів на секунду.

Проте нещодавно вчені вперше виявили нейтронну зірку з дуже повільною швидкістю обертання, що кидає виклик нинішнім теоріям. Нова зірка отримала назву ASKAP J1935+2148 і її період обертання становить 53,8 хвилини. При цьому об'єкт має різні стани радіовипромінювання: яскравий імпульс радіохвиль тривалістю від 10 до 50 секунд, імпульс радіохвиль, що у 26 разів слабший, тривалістю 370 мілісекунд, та період спокою.

Вчених також дивує факт того, що радіосигнал повторюється з такою повільною швидкістю. За словами астрономів, період спокою настає між викидом двох імпульсів радіовипромінювання, які відрізняються один від одного. Вчені вважають, що це відбувається через те, що причина радіовипромінювання змінюється.

Три різні стани радіовипромінювання мають абсолютно різні властивості. Якби радіосигнали не виходили з однієї й тієї самої точки в космосі, то можна було б подумати, що це абсолютно різні об'єкти.

Що цікаво, вчені досі не мають конкретної відповіді, як саме нейтронні зірки створюють радіовипромінювання. Існують теорії, які можуть пояснити частково їхню поведінку, але виявлений об'єкт кидає виклик цим теоріям.

Нагадаємо, що вчені зробили найкращий знімок супутника Юпітера Іо.

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