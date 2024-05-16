Астрономи знайшли нову планету, яка нагадує Землю: що про неї відомо

Астрономи знайшли планету, яка нагадує Землю. Вона розміщена біля невеликої холодної зірки.

Про це пише The Guardian.

Як стало відомо, нова планета отримала назву Speculoos-3b. Розміщена вона на відстані у 55 світлових років від Землі. А виявити планету вдалося, коли вона проходила перед батьківською зіркою – ультрахолодним червоним карликом. Він вдвічі гарячіший за Сонце і в 100 разів менш яскравий.

Водночас астрономи пояснили, що Speculoos-3b є “практично такого самого розміру як Земля”. Вона здійснює оберт навколо своєї зірки за 17 годин, тобто рік на ній коротший, ніж земний день.

“Ми вважаємо, що планета обертається синхронно, так що до зірки завжди звернена одна і та ж сторона, яка називається денною стороною, так само як Місяць звертається до Землі. З іншого боку, нічний бік буде занурений у нескінченну пітьму”, — заявив провідний автор дослідження Мішель Гіллон із Льєжського університету в Бельгії.

Крім того, це вже друга планетна система, яку знайшли біля подібної зірки.

Це друга відома планетна система, знайдена біля подібної зірки. Перша – Trappist-1, яка знаходиться на відстані 40 світлових років від нас, до якої входять сім планет.

Астрологи пояснили, що ультрахолодні зірки-червоні карлики складають близько 70% зірок у нашій галактиці та живуть близько 100 мільярдів років. Оскільки зірки тьмяні і розкидані небом, астрономам доводиться спостерігати їх протягом кількох тижнів, щоб помітити транзит планети.

Нагадаємо, що небезпечний астероїд "Апофіс" наближається до Землі.

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