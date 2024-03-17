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Атака безпілотників на Москву та нафтопереробний завод в Росії: головні новини ночі 17 березня 2024 року

Атака безпілотників на Москву та нафтопереробний завод в Росії: головні новини ночі 17 березня 2024 року

У росіян видалася неспокійна ніч / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • На одному з російських заводів пролунали звуки вибухів та розпочала пожежа: названа ймовірна причина Читати далі –>
  • Росіяни заяви про атаку безпілотників на Москву: що трапилося Читати далі –>
  • Збиватиме одну з п’яти: Україна зіткнулася з кризою боєприпасів через скорочення ракет ППО - ЗМІ Читати далі –>
  • У РФ поширюють фейк про те, що "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради" Читати далі –>
  • В Одесі пролунав вибух - ЗМІ Читати далі –>

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