Атака безпілотників на Москву та нафтопереробний завод в Росії: головні новини ночі 17 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На одному з російських заводів пролунали звуки вибухів та розпочала пожежа: названа ймовірна причина Читати далі –>
- Росіяни заяви про атаку безпілотників на Москву: що трапилося Читати далі –>
- Збиватиме одну з п’яти: Україна зіткнулася з кризою боєприпасів через скорочення ракет ППО - ЗМІ Читати далі –>
- У РФ поширюють фейк про те, що "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради" Читати далі –>
- В Одесі пролунав вибух - ЗМІ Читати далі –>
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