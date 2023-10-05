Атака безпілотників по Курській області РФ: ЗМІ дізналися, хто може за цим стояти

Дрони Служби безпеки України у четвер, 5 жовтня, завдали удару по важливих військових об'єктах ЗС РФ у Курській області, внаслідок чого стався черговий блекаут у низці населених пунктів.

Про це повідомили джерела у СБУ в одному із українських ЗМІ.

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"Російські військові об'єкти були підключені до електропідстанції у н.п. Суджа, Любимівка та Глушкове Курської області, і саме її атакували дронами СБУ", - зазначили джерела в українській спецслужбі.

Там додали, що цей блекаут у Росії відбувся у рамках "підготовки" окупантів до осінньо-зимового періоду.

"Як наслідок - російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня у Росії заявили про атаку "українських безпілотників" ао об’єкту інфраструктури, через що у низці населених пунктів зникло світло.

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