Атака безпілотників: у Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки (відео)

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Увечері у четвер, 7 вересня, у російському місті Брянську сталася пожежа на підприємстві “Кремній Ел” — головному виробнику компонентів, які використовуються у всіх мікросхемах військового призначення.

Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця події.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що атаку на промисловий об’єкт було здійснено за допомогою БПЛА.

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Раніше у міністерстві оборони РФ повідомляли про два перехоплені безпілотники над Брянськом, один з яких начебто вдалося збити.

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби.

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Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що вночі та вранці 7 вересня у Брянській області збили три безпілотники. В регіональному центрі пошкодження будівлі та автомобілів.

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