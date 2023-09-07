Атака безпілотників: у Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки (відео)

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Увечері у четвер, 7 вересня, у російському місті Брянську сталася пожежа на підприємстві “Кремній Ел” — головному виробнику компонентів, які використовуються у всіх мікросхемах військового призначення.
Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця події.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що атаку на промисловий об’єкт було здійснено за допомогою БПЛА.
Раніше у міністерстві оборони РФ повідомляли про два перехоплені безпілотники над Брянськом, один з яких начебто вдалося збити.
Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що вночі та вранці 7 вересня у Брянській області збили три безпілотники. В регіональному центрі пошкодження будівлі та автомобілів.
Читайте також: