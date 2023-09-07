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Атака безпілотників: у Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Атака безпілотників: у Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки (відео)

Пожежа на підприємстві “Кремній Ел” у Брянську 7 вересня / Фото: скриншот з відео

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Увечері у четвер, 7 вересня, у російському місті Брянську сталася пожежа на підприємстві  “Кремній Ел” — головному виробнику компонентів, які використовуються у всіх мікросхемах військового призначення. 

Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця події.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що атаку на промисловий об’єкт було здійснено за допомогою БПЛА.

Раніше у міністерстві оборони РФ повідомляли про два перехоплені безпілотники над Брянськом, один з яких начебто вдалося збити.

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби.

У Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки

У Брянську загорівся найбільший у Росії завод мікроелектроніки

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що вночі та вранці 7 вересня у Брянській області збили три безпілотники. В регіональному центрі пошкодження будівлі та автомобілів.

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Дата публікації
Перегляди
482
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