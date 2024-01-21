Атака безпілотників у Росії та пожежа на нафтовому терміналі: головні новини ночі 21 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У РФ низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників Читати далі –>
- У Росії - атака "українських безпілотників": що могло стати ціллю Читати далі –>
- У Росії стався вибух у районі нафтового термінала: спалахнула пожежа Читати далі –>
- В Іраку бойовики атакували американську військову базу Читати далі –>
- Російські війська захопили Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового - ISW Читати далі –>
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